Come già evidenziato nei precedenti report, il titolo ha vissuto almeno un paio di mesi all’insegna della lateralità. Adesso, dopo mesi di galleggiamento e un breve affondo le azioni FNM potrebbero essere sul punto di partire al rialzo.

Nella seconda parte del mese di giugno, infatti, le quotazioni hanno rotto un supporto storico, con annesso segnale di vendita dello Swing Indicator, e questo ha portato a un ritracciamento di circa il 15%.

Adesso sembrerebbe che le quotazioni vogliano riprendere la strada del rialzo grazie anche a un segnale di acquisto dello Swing Indicator. Il titolo, quindi, ha già raggiunto il I obiettivo di prezzo della proiezione rialzista in corso in area 0,616 euro. Questo livello, però, da ormai due settimane sta frenando l’ascesa delle azioni FNM. A questo punto diventa cruciale la chiusura settimanale del 13 agosto. La rottura di questa resistenza, infatti, aprirebbe le porte al raggiungimento del II obiettivo di prezzo in area 0,691 euro, prima, e del III obiettivo di prezzo in area 0,767 euro, poi.

Vista il progresso del titolo, però, potrebbe anche svilupparsi una fase laterale tra i livelli 0,616 euro e 0,518 euro. Una chiusura settimanale sotto quest’ultimo valore aprirebbe le porte a un nuovo affondo ribassista.

Dal punto di vista dei fondamentali FNM risulta essere sottovalutato qualunque sia l’indicatore utilizzato. È interessante osservare che la sottovalutazione media che si ottiene utilizzando questi indicatori è di circa il 30%, in linea con quanto previsto dall’analisi grafica. Inoltre, il ratio EBITDA/fatturato dell’azienda è relativamente importante e genera margini elevati al netto di svalutazioni, ammortamenti e tasse.

Di particolare interesse è anche il rendimento del dividendo distribuito dalla società che negli anni scorsi è stato di circa il 4%. Le previsioni degli analisti per i prossimi 3 anni parlano di un rendimento superiore al 6%.

L’unico aspetto veramente negativo è legato alla situazione finanziaria con un rapporto Debito a Lungo Termine/Capitale MRQ 147,2% e un rapporto Debito Totale/Capitale MRQ 687,95%.

FNM (MILFNM) ha chiuso la seduta del 12 agosto a quota 0,600 euro in ribasso dello 2,44% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale