Forse non ci pensiamo quando cuciniamo uno dei piatti tipici e più veloci della nostra cultura mediterranea. Ma, preparare dei semplici spaghetti con aglio, olio e peperoncino, equivale a immagazzinare una mini-farmacia in difesa del nostro organismo. Leggiamo quotidianamente quanto bene facciano alla salute questi tre ingredienti, altrettanto saporiti. L’olio extravergine di oliva è il miglior antiossidante a disposizione. L’aglio è il più fidato alleato del sangue e della pressione arteriosa. Il peperoncino è una fonte insostituibile di nutrienti preziosi per il nostro cuore. E, ci limitiamo a un solo aggettivo per ognuno di loro, quando invece, potremmo utilizzare pagine intere. In questo articolo, però, i nostri Esperti puntano l’attenzione su come combattere e sconfiggere i chili di troppo con un ingrediente tipico degli spaghetti: proprio il peperoncino.

Non solo peperoncino

Non ce ne vogliono i nostri amici che hanno inventato il sombrero, ma i messicani, la cui cucina è famosa per il gusto piccante, sono spesso l’esempio di come il peperoncino da solo non basti a mantenere la linea. Sarà forse colpa della mitica “siesta”, o di uno stile di vita decisamente non frenetico, ma, senza l’appoggio di una costante attività motoria, il peperoncino vanifica la sua virtù. Precisiamo e puntualizziamo, prima di analizzare nello specifico, dato che la cucina messicana presenta il peperoncino praticamente in ogni suo piatto.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

La capsaicina

L’ingrediente segreto del peperoncino per combattere e sconfiggere i chili di troppo con un ingrediente tipico degli spaghetti si chiama capsaicina. Questa sostanza irritante, tipica del peperoncino rosso è anche alla base dei famosi spray antiviolenza.

Eppure, nel suo DNA, contiene gli elementi utili e necessari per accelerare il metabolismo e farci perdere chili e tossine. Essendo particolarmente piccante, ci permette poi di dover masticare più lentamente, trasmettendo al cervello il senso di sazietà. Addirittura, stando ai ricercatori dell’università australiana di Adelaide, la capsaicina è in grado di equilibrare i livelli di insulina nel sangue.

Antidolorifico naturale

Gli studiosi della terra dei canguri stanno anche evolvendo una ricerca sulla capacità del peperoncino di fungere da antidolorifico naturale. Una sperimentazione, nata addirittura 7 anni fa, ma che sta continuando con successo il suo iter, anche attraverso delle pubblicazioni di settore. Per tutti questi motivi, una spolverata di peperoncino quotidiana sui nostri piatti, ci aiuterebbe a vivere meglio, più a lungo, prevenendo malattie e virus. Suggeriamo la lettura di approfondimento sui metodi naturali per sconfiggere il mal di testa, senza ricorrere ai farmaci.

Approfondimento

Due rimedi naturali per curare l’emicrania