“Guarda che borghi bellissimi ne abbiamo anche noi”, dicono l’inglese e il tedesco all’italiano. Il quale risponde in maniera assolutamente tranquilla: “sì ma dove si mangia anche così bene e il mare è blu come il cielo?”. Nessuna risposta dall’altra parte e 1-0 per noi. Palla al centro, anzi all’arbitro e triplice fischio finale. È vero che borghi e castelli si trovano in tutta Europa, ma come si mangia da noi il Mondo se lo scorda. Castelli che sembrano uscire dalle favole e a pochi metri delle trattorie paradisiache, con vini e prodotti enogastronomici unici al Mondo. E proprio il borgo che andremo a vedere oggi, potrebbe candidarsi a essere addirittura uno dei più completi d’Italia. Bellissimo e vicino al mare, ricco di feste e sagre uniche, pieno di prodotti enogastronomici eccezionali e con una mozzarella di bufala che l’Europa ci invidia. Andiamo immediatamente a scoprirlo con gli Esperti della nostra Redazione.

A pochi chilometri da Sabaudia ecco la sorpresa

Non siamo troppo lontani da una meta marina molto frequentata e apprezzata del Tirreno: Sabaudia. Infatti, a circa una ventina di chilometri ecco spuntare il meraviglioso Fossanova, famoso a livello religioso e architettonico per il suo monastero. Davvero unico nel suo genere perché alterna una pianta rettangolare a una gotica, sfidando con la sua bellezza e la sua nobiltà il turista che la visita. Diventa a questo punto difficile citare tutte le caratteristiche importanti di questo piccolo borgo che fa parte del Comune di Priverno. Arte e architettura, storia e religione, ospitalità e folklore, eventi e prodotti enogastronomici fanno di questa piccolo capolavoro una meta di fama mondiale.

A pochi chilometri dal mare il meraviglioso e ospitale borgo Bandiera Arancione la cui festa medievale è famosa in tutto il Mondo e che vanta una mozzarella di bufala divina

Sapori e ricette antiche, con la mozzarella di bufala assoluta protagonista, assieme alla ricotta e alla caciotta rendono omaggio a questo meraviglioso borgo. Nel mese di agosto, tradizionalmente si svolge la Festa medievale che attira turisti da tutta Italia. Balli e costumi, scene e rievocazioni che si uniscono agli stand, all’allegria e alla spensieratezza di un borgo dall’ospitalità unica. A pochi chilometri dal mare il meraviglioso e ospitale borgo Bandiera Arancione di Fossanova che riuscirà a sorprendere il visitatore e a farlo innamorare.

Lettura consigliata

È appena stata incoronata come città più accogliente del Mondo ed è tutta italiana questa meraviglia della nostra Terra