Ce ne sono talmente tanti in Italia che è perfino difficile farne un censimento. Ci riferiamo ai meravigliosi castelli, come la località di Torri del Benaco che avevamo consigliato, che dominano ancora i nostri territori. Secondo comunque una recente indagine, tra castelli, rocche, ville e torri, sarebbero oltre 45.000 in Italia le strutture di questo tipo. Tra quelli ancora abitati dalle famiglie nobili, quelli affidati ad enti privati e quelli del demanio pubblico, sono comunque tantissimi. Curioso come in una ricerca di qualche anno fa, la Regione con più castelli non sia la Val d’Aosta o il Trentino come tutti potremmo immaginare, ma il Piemonte. Grazie soprattutto ai tanti e favolosi castelli che arricchiscono la provincia di Alessandria. Oggi andremo a vedere un castello tutto italiano, che un sito specializzato inglese avrebbe inserito tra i più belli del Mondo. Grazie anche alla meravigliosa, fertile e ospitale terra che lo circonda.

Una meraviglia in provincia di Parma

Siamo in quel di Fontanellato, nella meravigliosa provincia di Parma, terra non solo di arte e cultura, ma di una enogastronomia che tutto il Mondo ci invidia. La meravigliosa Rocca San Vitale, costruita all’inizio del Medioevo ed abbellita in pieno Rinascimento è la meta del nostro viaggio odierno. Famosissima anche tra le scolaresche, che hanno ripreso a prenderla d’assalto nelle gite didattiche. Fontanellato è il classico esempio di castello da godere assieme a tutto il suo territorio. Ecco, anche perché molte riviste internazionali lo preferiscono a castelli altrettanto belli ma sperduti e solitari in mezzo alle montagne. Visitare la Rocca San Vitale e non fermarsi a mangiare i prodotti di questa terra incredibile, sorseggiando i suoi vini, sarebbe un vero peccato.

Non è in Scozia e nemmeno in Irlanda il castello fatato e fiabesco che il Mondo intero ci invidia e domina una terra ricca anche di sapori unici

Incredibile come questa Rocca, che dista una ventina di chilometri dall’altrettanto meravigliosa Parma, rappresenti il vero e proprio castello dei sogni. Circondata ancora dal fossato pieno d’acqua, ospiterebbe secondo la leggenda il fantasma di una piccola nobildonna. Conviene visitare questo sito che ospita degli splendidi affreschi del Parmigianino, anche per le botteghe e i mercatini che arricchiscono l’offerta di questa meta. Quindi, a differenza di quanto si possa pensare, non è in Scozia e nemmeno in Irlanda, ma nella nostra bellissima Emilia questa Rocca fiabesca che ci rimarrà per sempre nel cuore.

