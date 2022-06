Il titolo DeA Capital potrebbe presto andare a toccare i minimi degli ultimi due anni

Dopo che esattamente un anno fa le quotazioni di DeA Capital avevano segnato i nuovi massimi storici, è iniziato un lunghissimo movimento laterale avente come base area 1,224 euro. Ha fatto eccezione solo la settimana del 28 febbraio a seguito dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. L’affondo ribassista, infatti, è stato prontamente recuperato a termine della settimana successiva.

A nulla sono valsi un ottimo 2021 e le voci relative all’assetto societario che per un attimo hanno fatto pensare a una forte fase rialzista di DeA Capital.

Questo movimento laterale ha fatto sì che il titolo fosse sotto la media del settore di riferimento da inizio gennaio a oggi. Questa debolezza, però, non deve sorprendere. Negli ultimi cinque anni, infatti, il rendimento del titolo è sempre stato peggiore rispetto alla media del settore di riferimento.

Prendendo di riferimento gli ultimi 2 anni, il titolo DeA Capital potrebbe presto andare a toccare i suoi minimi.

La settimana appena conclusasi ha visto non solo la conferma della rottura dello storico supporto, ma anche quella dell’ultimo ostacolo prima del raggiungimento del più probabile obiettivo ribassista in area 0,992 euro (I obiettivo di prezzo).

Qualora, poi, anche questo supporto dovesse cedere, le quotazioni potrebbero dirigersi verso l’obiettivo successivo in area 0,616 euro.

Ovviamente il pronto recupero di area 1,224 euro potrebbe ridare forza e vigore ai rialzisti che potrebbero anche partire all’attacco dei massimi storici.

La valutazione del titolo DeA Capital

Utilizzando i classici indicatori per leggere il bilancio, scopriamo che il titolo è sopravvalutato qualunque sia la metrica utilizzata. Per capirci, la valutazione del gruppo in termini di multipli degli utili appare relativamente elevata. Al momento l’azienda vale, infatti, 31,89 volte l’utile netto per azione previsto per l’esercizio in corso.

Fa eccezione il Price to Book ratio che esprime una sottovalutazione di oltre il 40%.

Secondo quanto riportato dalle riviste specializzate, poi, il consenso medio degli analisti è comprare con una sottovalutazione di oltre il 50%.

Il titolo azionario DeA Capital (MIL:DEA) ha chiuso la seduta del 10 giugno a 1,13 euro in ribasso del 4,56% rispetto alla seduta precedente.

Le indicazioni dell’analisi grafica

Time frame settimanale

Approfondimento

