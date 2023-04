Durante il periodo pasquale in cucina vince la tradizione. Sono tantissime le ricette riproposte ogni anno in questo periodo di festa. Da quelle più antiche a quelle rivisitate abbiamo una gran scelta di piatti dolci e salati. La nota foodblogger Benedetta Rossi suggerisce una ricetta per Pasquetta. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Ogni anno durante il periodo pasquale facciamo il pieno di leccornie. Tantissime ricette gustosissime tramandate di generazione in generazione. Sono proprio le mamme e le nonne a scegliere di non comprare ma cucinare in casa tutti i piatti tipici. A Pasquetta non farti trovare impreparato, è facile cucinare con le giuste dritte. A suggerirci un’interessante ricetta è la famosa foodblogger Benedetta Rossi. Infatti proprio sul blog “Fatto in casa da Benedetta” troviamo alcuni appunti importanti.

Alcune delle più classiche ricette della tradizione pasquale italiana

Ogni anno durante le festività pasquali siamo soliti mangiare piatti gustosissimi. Come non menzionare i buonissimi dolci, tra cui ricordiamo la pastiera e la colomba. Ma esiste vasta scelta anche tra le ricette salate. Tra i piatti più amati c’è il casatiello napoletano, la pizza di maccheroni e la torta pasqualina. Su quest’ultima vogliamo soffermarci, grazie alla ricetta semplicissima che ci suggerisce Benedetta Rossi. Da sempre Benedetta sul suo blog regala ai suoi followers, suggerimenti e consigli pratici per cucinare. Per Pasquetta la Rossi ci propone una torta pasqualina semplicissima da realizzare a casa.

A Pasquetta non farti trovare impreparato: prova la ricetta della Torta Pasqualina di Benedetta Rossi

Benedetta Rossi tramite il suo blog “Fatto in casa da Benedetta”, ci fa conoscere una nuova ricetta di Pasqua. Non parliamo infatti della classica torta pasqualina, bensì il “rotolo di torta pasqualina”. Una rivisitazione della famosissima torta salata tipica della Pasqua. Per realizzare questa ricetta ci occorrono i seguenti ingredienti:

250 g di ricotta;

250 g di spinaci cotti;

30 g di formaggio grattugiato;

noce moscata;

sale;

4 uova sode;

tuorlo d’uovo;

semi di sesamo.

È necessario preparare prima il ripieno. In una ciotola va mescolata la ricotta con gli spinaci cotti e strizzati. Si aggiunge poi il formaggio grattugiato, un pizzico di sale e un po’ di noce moscata.

Il tutto va mescolato con cura. Si procede aprendo il rotolo di pasta sfoglia e si ricopre con il composto di ricotta e e spinaci, tralasciando i bordi. Prendere le uova sode e sistemarle ben allineate nella parte bassa del rettangolo.

Per continuare aiutarsi con la carta forno e arrotolare il tutto, sigillando con cura le estremità. Sistemare in seguito il rotolo su una teglia rivestita di carta forno e spennellare con del tuorlo d’uovo. Se lo desideriamo possiamo aggiungere anche semi di sesamo. Infine infornare il rotolo a 185° per circa 35 minuti. Una volta sfornato, lasciare raffreddare per qualche minuto. In ultimo tagliamolo a fette e portiamo la nostra torta di Pasqua alternativa in tavola. Facile, veloce e buona, una ricetta da provare assolutamente.