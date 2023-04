Vietato buttare le uova di Pasqua: tutte le ricette più golose per non sprecare neanche un pezzettino di cioccolato

Anche quest’anno avete esagerato con le uova di Pasqua? Ecco i consigli per conservarle e riciclarle al meglio.

Dopo Pasqua viene Pasquetta e di solito questo significa una cosa sola: tutti pronti ad accendere il barbecue per l’iconica grigliata.

Ma che fine fanno le uova di Pasqua, tanto acclamate fino al giorno prima?

In effetti, una volta spento l’entusiasmo dopo averle rotte e aver finalmente scoperto quale meravigliosa sorpresa nascondevano, vengono un po’ abbandonate.

Senza contare che non è molto elegante presentarle ad amici e parenti come fine pasto ormai tutte frantumate.

In ogni caso, siccome in cucina non esiste la parola spreco, è assolutamente vietato buttare le uova di Pasqua perché esistono un sacco di ricette per riciclarle.

Il trucco per aprire l’uovo di cioccolato

Se presi dalla curiosità e dalla voglia di mangiarle le avete rotte in mille pezzi, potete usare gli avanzi in tanti modi diversi.

Il cioccolato sciolto diventa una ganache perfetta per guarnire i dolcetti oppure sbriciolato ulteriormente rende più goloso l’impasto di muffin e biscotti.

Ma usando un po’ di accortezza in più quando dovete aprire le uova, riuscirete a conservarne delle metà perfette.

E a cosa serviranno mai? Semplice, diventano la ghiotta base di altri dolci buonissimi e belli da vedere, con cui stupire gli ospiti.

Per procedere al taglio perfetto, non dovete fare altro che scaldare la lama del coltello e partire dall’ esatta metà dell’attaccatura dell’uovo.

Vietato buttare le uova di Pasqua: diventano la base perfetta per dolci da urlo

Il primo dolce che potete replicare all’interno di ciascuna metà del guscio d’uovo è senza dubbio il tiramisù.

Che sia classico, alle fragole, senza glutine o lattosio poco importa: unito al cioccolato sarà semplicemente delizioso.

Inoltre, potete sostituire i savoiardi o gli altri biscotti che di solito utilizzate per il tiramisù con il pan di spagna della colomba sbriciolato.

Un colpo di genio perfetto per un doppio riciclo a tutto gusto!

Se invece avete paura di esagerare con creme e guarnizioni varie visto che c’è anche il cioccolato, puntate sulla frutta.

Nello specifico, basta preparare una mousse alla fragola o anche all’albicocca per farcire le metà di uovo: daranno un tocco di colore spettacolare.

Inoltre, si può decidere se appoggiare direttamente la mousse sul guscio o preparare una base di biscotti appena imbevuti nel caffé o nel liquore.

Ancora più semplicemente, si può decorare la metà di un guscio d’uovo con la panna montata fresca o acquistata e decorare con le fragole.

Ma i vaporosi ciuffi di panna possono essere sostituiti anche dal gelato: alla crema, al fiordilatte, alla stracciatella o come preferite.

Consigli per una corretta conservazione

Se invece non avete voglia di cimentarvi da subito in un dolce dopo l’altro, basta fare attenzione al modo in cui conservate il cioccolato.

L’ideale sarebbe avvolgerlo prima nella carta forno e poi nella pellicola trasparente, avendo cura di posizionarlo in un ambiente fresco e asciutto.

Quando poi il caldo comincerà a farsi insistente, dividete gli avanzi di cioccolato nei classici sacchetti gelo e conservate in frigorifero o in freezer.

In entrambi i casi, assicuratevi che il cioccolato sia opportunamente distanziato da cibi saporiti come carne e funghi, che potrebbero rovinarne il gusto.