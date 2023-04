Carne alla griglia abbrustolita e croccante: non sbaglieremo più con il segreto del grande chef re della brace

Ecco i segreti per una grigliata perfetta ed economica e in più il consiglio degli chef che stupirà tutti i nostri ospiti.

Con l’avvicinarsi della bella stagione aumenta la voglia di stare fuori all’aria aperta a fare lunghe passeggiate o semplicemente andare in giro per la città. Inoltre le vacanze pasquali diventano l’occasione per incontrarsi con amici e familiari che magari non si rivedevano da Natale. Pertanto, chi ha la fortuna di avere un bel giardino o terrazzo Pasqua diventa l’occasione per invitare amici e parenti ed organizzare una bella grigliata.

Chi ha fruito del Bonus verde, potrà approfittare di questi giorni per mostrare ad amici e parenti il proprio giardino o terrazzo completamente rinnovato. Pertanto se vogliamo trascorrere una bella giornata con gli amici e allietarli con una gustosa grigliata, basterà seguire poche e semplici regole. Allora ecco di seguito dei piccoli trucchi per lasciare i nostri ospiti a bocca aperta, senza spendere troppo. Quest’ultimo aspetto peraltro molto importante soprattutto negli ultimi tempio in cui è raddoppiato il prezzo di tutti i beni.

Scegliere i tagli giusti saporiti ed economici

Per prima cosa è necessario scegliere i tagli giusti, ma soprattutto più gustosi. Ciò non vuol dire spendere cifre importanti! Anzi possiamo scegliere pezzi di carne gustosi ad un prezzo anche conveniente. Primi fra tutti che fa gola a grandi e piccini sono le cosce e sovracosce di pollo. Queste ultime possono prepararsi in maniera molto semplice, senza alcun condimento. Ciò in quanto hanno la giusta quantità di tessuto connettivo e di grasso che le rende perfette per la brace. Potremmo però scegliere di spolverarle di spezie aromatiche la sera precedente, poi basterà metterle sul nostro barbecue con coperchio. In tal modo la carne non brucerà ma sarà abbrustolita e croccante al punto giusto.

Per le cosce, invece, se non vogliamo rinunciare alla marinatura, basterà lasciarle per un’ora in una zuppiera con rosmarino, salvia, olio d’oliva, sale e pepe. Altra carne da scegliere per il nostro barbecue e che accontenta sempre tutti sono le gustose salsicce di maiale. Infine non possono mancare le costine di maiale super saporite che delizieranno il palato di tutti gli invitati.

Carne alla griglia abbrustolita e croccante: ecco i segreti per una grigliata perfetta ed economica

Per una grigliata perfetta non possono mancare alcuni accessori fondamentali. Infatti uno dei più rinomati Chef di carne alla griglia e non solo, il famosissimo Errico Recanati, utilizza una cloche di alluminio o cappello.

Questi strumenti creati da lui stesso, si utilizzano per concentrare il fumo e rendere la carne ancora più gustosa. Inoltre non si corre il rischio di ritrovarsi a mangiare un pezzo bruciato all’esterno e crudo dentro. A casa potremmo utilizzare un coperchio intorno al quale avvolgere uno strato di carta d’alluminio. Sono questi gli accorgimenti per ottenere un barbecue perfetto, con carne alla griglia abbrustolita e croccante.

Infine se vogliamo arricchire la nostra grigliata, potremmo aggiungervi anche verdura grigliata come peperoni, zucchine o melanzane. Oppure, le gustosissime patate al cartoccio accompagnate con una salsa allo yogurt o da formaggio sciolto. Infine se vogliamo rendere piacevole la nostra grigliata il segreto è non strafare. Farsi aiutare dagli amici e godersi la giornata facendosi accompagnare da un bicchiere di vino è sicuramente il modo migliore per una grigliata ben riuscita.