Per un giardino da far invidia ai followers su Instagram e ai vicini arrivano 1.800 euro dall’Agenzia delle Entrate: occhio ai termini!

Per un giardino da far invidia ai followers su Instagram e ai vicini arrivano1.800 euro dall’Agenzia delle Entrate-proiezionidiborsa.it

Avere un giardino o un terrazzo curato richiede tempo e soldi. Ma grazie a questo Bonus anche nel 2023 chi ancora non lo abbia fatto, potrà ottenere un’importante agevolazione fiscale. Ecco come fare.

Con l’avvicinarsi della bella stagione, aumenta la voglia di stare all’aria aperta e di goderci anche il nostro giardino. Approfittando dell’arrivo della primavera e delle temperature miti, potremmo dedicarci infatti alla cura delle nostre piante e dei nostri spazi esterni. Inoltre se questi necessitano di lavori, abbiamo ancora tempo per fruire del Bonus verde, un’agevolazione che supporta proprio le spese per il loro rifacimento. La Legge di Bilancio 2022, infatti, ha prorogato il Bonus verde fino al 2024. Possono richiedere l’agevolazione i contribuenti che possiedono o detengono l’immobile sul quale si eseguono i lavori sulla base di un titolo idoneo. Ovviamente dovranno richiedere il Bonus coloro i quali hanno sostenuto le relative spese. Il Bonus prevede una detrazione IRPEF del 36% sulle spese sostenute per la sistemazione a verde di aree coperte private di edifici, unità immobiliari.

Ma anche per pertinenze o recinzioni, impianti d’irrigazione e per la realizzazione di pozzi. Inoltre si ricomprendono anche le spese per la realizzazione di giardini pensili e coperture a verde. Addirittura rientrano nel Bonus verde anche le spese sostenute per la progettazione se connesse all’esecuzione dei predetti interventi.

Per un giardino da far invidia ai followers su Instagram: le spese entro il 2024

Il Bonus verde è stato prorogato fino al 2024, pertanto chi ha intenzione di rinnovare il proprio giardino o terrazzo potrà fruire di quest’importante agevolazione. Se il nostro giardino o terrazzo è mal ridotto, grazie a questo Bonus potremo rinnovarlo e creare lo spazio verde che abbiamo sempre desiderato. Il Bonus infatti consente di detrarre il 36% d’IRPEF sulle spese sostenute per il rifacimento del giardino. La detrazione si ripartirà in 10 quote annuali di pari importo su una somma massima di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. Pertanto la detrazione massima è pari a 1.800 euro per ciascun immobile, ovvero il 36% di 5.000 euro. Il pagamento delle spese dovrà avvenire in maniera tracciabile, ad esempio con bonifico bancario. Non rientrano nel Bonus i lavori di manutenzione ordinaria o quelli eseguiti in economia. Per un giardino da far invidia ai followers su Instagram e ai vicini non rimane che affrettarsi.

Un motivo in più per avere un giardino o un terrazzo da curare

Avere un giardino o un terrazzo da curare fa molto bene anche alla nostra salute in quanto aiuta a mantenerci in forma. Infatti secondo gli esperti svolgere lavori di giardinaggio per almeno 30 minuti al giorno è come svolgere un’attività sportiva moderata. Prendersi cura delle piante, vederle crescere e fiorire contribuisce al buonumore aiuta a ridurre lo stress e combatte la depressione. Pertanto se abbiamo intenzione di rinnovare il nostro terrazzo o giardino questo è il momento giusto.