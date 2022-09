L’autunno è una stagione di passaggio che riserva diverse sorprese, soprattutto per chi ama muoversi un po’. Come in estate anche in questo periodo si possono scoprire le varie sagre presenti sul territorio italiano. In particolare ottobre e novembre lasciano lo spazio alla regina dei boschi, ovvero la castagna.

Tra le colline della Toscana

L’inizio dell’autunno permette di poter organizzare dei bellissimi weekend anche alla scoperta dei prodotti locali. È il caso di questo comune della Toscana, forse poco noto, ma ricco di storia e di vigneti coltivati a Chianti. Ci troviamo infatti nella campagna senese, nel paese di Poggibonsi, un comune ricco di storia, tutta da scoprire.

3 famose sagre delle castagne a ottobre dove passare un ghiotto weekend

Tra i borghi d’Italia si organizzano diverse manifestazioni legate alla storia e ai prodotti del luogo. Le sagre ne sono anche un’espressione. Spesso si tratta di feste locali dalle origini molto antiche. Parteciparvi, potrebbe essere un’occasione per scoprire meglio la nostra terra.

Tra le sagre di castagne che possono regalare un programma nutrito, abbiamo quella di una delle zone più interessanti d’Italia. Ci troviamo nella Tuscia, in provincia di Viterbo. Qui si svolge una delle sagre più note d’Italia e con un programma che permette agevolmente di parteciparvi. Non si tratta solamente di un appuntamento con delle ottime castagne, ma anche di incontri e conferenze sugli usi e costumi antichi, accompagnati con esibizioni e manifestazioni tipiche dell’epoca.

L’edizione del 2022 prevede un primo weekend tra le giornate del 30 settembre fino al 2 ottobre. Segue poi un secondo weekend tra giovedì 6 ottobre e domenica 9. Il terzo fine settimana è compreso fra giovedì 13 e domenica 16 ottobre.

La sagra della castagna a Cuneo

Giunta alla ventitreesima edizione, si svolge anche quest’anno la Fiera nazionale del marrone, ovvero la sagra della castagna a Cuneo. Ci troviamo di fronte a una delle terre particolarmente ricche di castagne. La manifestazione avrà luogo tra il 14 e il 16 ottobre, e sarà l’occasione per assaggiare i prodotti della gastronomia locale, tra cui appunto le castagne e il vino. Accanto a queste si potrà apprezzare anche la produzione artigianale della zona, partecipare ai laboratori didattici che vi sono affiancati. Ci saranno anche mostre, spettacoli, concerti e proposte turistiche per visitare il territorio.

Sagra della castagna di Montella

Tra le 3 famose sagre delle castagne a ottobre c’è quella in provincia di Avellino. Qui sorge il comune di Montella, immerso nei boschi di castagne. Nasce la castagna IGP, che viene celebrata con due weekend. Dall’1 al 3 novembre, ma anche tra l’8 e il 10 novembre.

Oltre a gustare le celebri castagne campane, sarà possibile assaggiare tanti manicaretti della tradizione campana. Tra i prodotti tipici della zona anche un celebre caciocavallo. Questi giorni saranno arricchiti da musica e manifestazioni sulle tradizioni locali.

Lettura consigliata

Cosa vedere visitando uno dei laghi più belli d’Italia e la sua splendida città