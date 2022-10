Consigli sulla scelta del materasso per dormire bene

A volte ci sono dei momenti di passaggio durante l’anno in cui si riflette se sia il caso di cambiare il materasso. Potrebbe capitare ad esempio agli inizi dell’autunno, quando le temperature cominciano a scendere e si pensa ad un letto caldo e confortevole.

Dormire bene, infatti, fa anche bene alla salute. Un letto però non è fatto solo da un materasso, anche se questo certamente è un elemento importante. Bisogna prendere in considerazione anche le lenzuola, il tipo di cuscino e le federe. Ciò perché il letto è l’ambiente preferito degli acari. Questi piccoli insetti invisibili all’occhio umano stazionano volentieri tra le lenzuola. Ce ne sono a milioni, tanto che possono provocare anche delle allergie.

Quando rifare il letto

Inoltre per dormire bene bisognerebbe scegliere l’ora migliore per rifare il letto. Secondo alcuni esperti del settore, non sarebbe al mattino. Piuttosto a sera, quando cioè il letto disfatto è stato per tutto il tempo all’aria. È proprio questo clima secco e arioso, che non sopportano gli acari. Così, sembrerebbe strano, ma per dormire quasi senza acari, bisognerebbe seguire questi consigli.

Consigli sulla scelta del materasso per conciliare il sonno

La scelta di un buon materasso è determinante per un buon sonno. in effetti si tratta dell’oggetto che darà sostegno al nostro corpo, su cui dovrà distribuirsi in modo adeguato il peso. Bisogna considerare così la risposta elastica, che il materasso deve dare alla presenza del corpo su di esso.

Tra i modelli più in voga nel passato ma ancora oggi molto richiesti c’è il materasso a molle. Questo tipo di materasso è adatto soprattutto per ricevere le corporature più robuste. I sistemi a molle oggi prevedono anche quelli a molle indipendenti l’una dall’altra. In questo modo ognuna dà una risposta particolare al tipo di peso che ha su di essa. Sono i materassi tecnologicamente più avanzati, sotto questo aspetto. Inoltre permettono una maggiore ventilazione soprattutto per chi suda molto.

Materassi in lattice e poliuretano

Anche i materassi in lattice hanno la caratteristica di poter dare un sostegno diverso, a seconda delle varie parti del corpo. Così la testa sarà ben sostenuta come anche il bacino o le parti più leggere come i piedi. Si tratta del materasso che avvolge di più il corpo e potrebbe creare anche problemi di sudorazione a qualche persona più sensibile.

Ci sono poi anche i materassi in schiuma di poliuretano, un materiale di origine sintetica. Però può prevedere la presenza anche di acqua e di elementi di origine vegetale. Per i consigli sulla scelta del materasso si tratterebbe di quello migliore, se si volessero tenere lontani gli acari. Tra i materassi in poliuretano ultimamente, si sono sviluppati molto quelli tipo memory foam. Questi si automodellano sulle forme del corpo. Un materiale che, pur essendo di origine sintetica, tuttavia è privo di sostanze dannose per l’uomo.

Sono queste le tre tipologie più diffuse di materasso, che potrebbero regalare sonni riposanti.

Lettura consigliata

Sarà forse colpa di materassi e cuscini, ma per dormire bene bisognerebbe stare attenti anche a questo aspetto