Per cucinare una pasta con broccoli cremosa ecco una ricetta economica e veloce

Per preparare un primo piatto sano e nutriente è utile conoscere gli ingredienti migliori. La verdura è ricca di nutrienti indispensabili all’organismo, e potrebbe fare ancora meglio se è di stagione. Proprio a ottobre comincia il periodo dei broccoli, delle crucifere che tutti conosciamo, ma che forse non integriamo a sufficienza nella dieta.

Per gustarli li si può cuocere in padella, al forno o bolliti. Ma per ricreare un piatto da veri intenditori non c’è niente di meglio che inserirli in una deliziosa pasta casalinga. Sarà proprio la ricetta di oggi a far venire l’acquolina in bocca e stimolare la voglia di mettersi ai fornelli. Vediamo dunque come fare per cucinare una pasta con broccoli cremosa, in pochissimo tempo.

Come pulire i broccoli velocemente

Occuparsi della pulizia dei broccoli è il primo passo per realizzare il nostro golosissimo primo. Il procedimento è semplice e non richiede assolutamente mani esperte. Gli unici strumenti di cui avremo bisogno sono un tagliere e un coltello con la lama ben affilata.

Si comincia tagliando il gambo, quindi si tengono da parte ciuffetti e cime, che andranno cotti. Il metodo di cottura varierà in base alla ricetta che dovremo preparare. Scegliendo il sistema a vapore o in padella dovremmo mantenere intatte tutte le proprietà nutritive degli ortaggi. Anche la bollitura ha i suoi vantaggi, in quanto si potrebbe usare l’acqua per allungare i condimenti o per la prossima pasta che cucineremo.

La ricetta per cucinare una pasta con broccoli cremosa e ricca di sapore

Vediamo subito gli ingredienti consigliati per 4 persone:

320 g di pasta;

500 g di broccoli;

40 g di Parmigiano grattugiato;

20 cl di panna da cucina;

sale e pepe.

Dopo aver pulito i broccoli li laviamo accuratamente nel lavandino. Poi prepariamo una pentola in cui scaldare dell’acqua salata. Al momento della bollitura versiamo gli ortaggi e li cuociamo per circa 15 minuti. Proseguiamo facendo bollire altra acqua in una seconda pentola, che servirà per la pasta.

A cottura ultimata scoliamo i broccoli e li inseriamo tiepidi in un frullatore con panna, sale e un pizzico di pepe. Frulliamo tutti gli ingredienti per bene, finché non ne otterremo un composto uniforme. Completata anche la cottura della pasta, non ci resta che scolarla e condirla con la crema che abbiamo appena preparato. Mettiamo in tavola il piatto ancora caldo con una spolverata di Parmigiano, per sbalordire gli ospiti con una ricetta tanto facile quanto superlativa.

