Chiudiamo gli occhi ed immaginiamo uno specchio di acqua blu cristallina con delle onde che ne increspano la superficie. Ascoltiamo anche lo sciabordio che si avverte quando queste ultime si infrangono contro la parete di roccia che si tuffa nel blu in profondità. Il blu è lo stesso del cielo limpido interrotto solo dalla quasi impercettibile linea dell’orizzonte e dal verde rigoglioso dei promontori che vi si specchiano. Non c’è bisogno di sognare ad occhi aperti, tutti noi possiamo visitare questa magnifica località che si trova proprio in Italia.

Non sono le Hawaii e nemmeno Tenerife ma quest’acqua cristallina con pareti a strapiombo si trova proprio in Italia e non è molto lontana

La località a cui ci riferiamo è raggiungibile da tutta Italia in auto, in treno o in aereo. Stiamo parlando di una chicca sul Lago di Garda nella sponda trentina ossia Torbole sul Garda. La cittadina lacustre è conosciutissima in tutto il Mondo, anche oltreoceano, per le acque perfette, apprezzate da chi pratica vela, kite e wind surf. Sebbene sia acqua dolce, su questa zona del Garda soffia un vento tipico chiamato Ora. L’Ora del Garda agita le acque del lago e fa divenire Torbole sede di Campionati e Tornei internazionali di sport acquatici.

Fra cielo e terra

Non dimentichiamo però che Torbole offre degli scorci mozzafiato. Il lido superattrezzato è circondato da alture che sprofondano a picco sul lago. Le vie ferrate, i percorsi trekking e le vie per arrampicare sono innumerevoli. Anche Goethe rimase basito quando percorrendo la Strada di Santa Lucia, fra ulivi e belvedere sul Lago, giunse a Torbole nel 1786. Da non perdere la passeggiata che conduce alle Marmitte dei Giganti, particolari formazioni del ghiacciaio lungo cui si può scendere con una scala ancorata alla roccia.

Il centro storico

Non solo natura, Torbole, che si trova a pochi chilometri da Riva del Garda, ha un classico centro storico che si apre ad anfiteatro sul lago. Piazzette, ristorantini e negozi sono un’ottima meta per le passeggiate dopo essersi crogiolati al sole o aver praticato sport.

Cosa mangiare a Torbole

Non si può lasciare Torbole prima di aver gustato un piatto di Bigoli con le agone o sarde del Garda (spaghettoni con pesciolini del Lago). Si deve assolutamente ammirare un tramonto sul Lago, sorseggiando un buon Nosiola trentino.

Non sono le Hawaii e nemmeno Tenerife ma un luogo incantato che è in Italia e che possiamo raggiungere in pochissimo tempo.

Lettura consigliata

Come trascorrere giorni indimenticabili al paradisiaco lago di Braies, la perla delle Dolomiti a un passo dal cielo