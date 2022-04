La cucina italiana è tra le più apprezzate al Mondo. Ovunque, infatti, specialmente nel secolo scorso, sono sorti ristoranti e pizzerie ben frequentati. L’amore per i nostri piatti porta molti turisti che visitano l’Italia anche a frequentare dei corsi full immersion per imparare a preparare tagliatelle o dolci tipici e tanto altro. La caratteristica delle ricette italiane sta non solo nella combinazione degli ingredienti, ma soprattutto nella loro origine. Il terreno, l’aria, l’acqua si combinano tra loro e sotto le sapienti cure di agricoltori e agronomi nascono dei veri capolavori.

Ogni Regione ha le proprie ricette tramandate da secoli. Anche nella pasticceria ci sono dolci che appartengono a località circoscritte oppure sono vanto nazionale. Durante alcune festività come Natale o Pasqua, poi, c’è sulle tavole un tripudio di colori e sapori. Basti pensare al panettone, al pandoro, ma anche alla pastiera napoletana oppure alla colomba pasquale. Una proposta alternativa da preparare e mangiare a Pasqua e Pasquetta può essere la casatella. Questo dolce è tipico della provincia di Latina, nel Lazio, soprattutto della zona di Terracina.

Oltre a colomba e pastiera tra i dolci pasquali tradizionali italiani c’è anche questo dessert goloso con pasta frolla e poco altro

Ecco gli ingredienti della casatella terracinese:

350 g di farina 00;

75 g di burro;

130 g di zucchero;

2 uova;

mezza bustina di lievito.

Per il ripieno occorrono:

500 g di ricotta;

250 g di zucchero;

4 uova;

20 g di cannella;

una tazzina e mezza di caffè;

15 ml di sambuca;

50 g di gocce di cioccolato.

Preparare la pasta frolla lavorando velocemente la farina setacciata con il lievito insieme alle uova, il burro e lo zucchero. Formare una palla, coprire con della pellicola e farla riposare in frigorifero per un’ora circa. Per il ripieno, setacciare la ricotta e aggiungere mescolando le uova e lo zucchero. Unire poi il liquore, il caffè e, infine, la cannella e le gocce di cioccolato. Foderare una teglia rotonda di circa 24 cm di diametro con della carta forno e tirare fuori la pasta frolla. Stenderla e disporla nella teglia, forando poi il fondo con una forchetta, mettendone un po’ da parte. Versare adesso la crema di ricotta e terminare incrociando in superficie delle strisce di impasto. Cuocere in forno a 180 gradi per 50 minuti.

Oltre a colomba e pastiera, quindi, questo dolce tradizionale potrà arricchire le nostre tavole durante le feste.

