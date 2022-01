Il 2022 è iniziato da pochi giorni e purtroppo molti di noi stanno già rimpiangendo il 2021. Accanto ai fortunati che si stanno ancora godendo le belle sorprese arrivate con l’Epifania, ci sono altri che hanno iniziato l’anno con il piede sbagliato. Ma niente paura. A gennaio stanno soffrendo tantissimo ma febbraio porterà soldi e fortuna a questi 3 segni zodiacali protetti da Marte e Venere. Ci sarà da stringere i denti ancora qualche settimana, ma la svolta è davvero dietro l’angolo. E l’onda lunga del cambiamento si sentirà anche per i mesi a venire.

Dopo delle feste di Natale abbastanza deludenti e un inizio anno sulla stessa falsariga, a febbraio arriverà la svolta per il Cancro. Marte e Venere in Capricorno e l’influenza di Giove nel segno renderà i Cancro davvero irresistibili. E questo sia sul lavoro che per quanto riguarda soldi e affetti. Dal punto di vista professionale potrebbe arrivare una promozione o un riconoscimento prestigioso degli sforzi fatti. Un successo che aumenterà anche l’autostima e che si ripercuoterà nei rapporti interpersonali. Molto bene anche le finanze. Se cerchiamo un momento per investire, è proprio il secondo mese dell’anno.

Il Capricorno è uno dei segni zodiacali che ha iniziato l’anno nel modo peggiore. Incomprensioni sul lavoro e grane in amore hanno caratterizzato i primi giorni di gennaio e sono destinati a proseguire fino a fine mese. A febbraio, però, cambierà tutto. Marte e Venere entreranno nel segno e daranno uno sprint incredibile a livello professionale ed economico. Gli impegni non mancheranno ma saranno accompagnati da tantissima energia e soddisfazioni. Probabile anche l’arrivo di un risarcimento o di una bella somma in denaro.

Il febbraio d’oro dell’Acquario

L’Acquario è uno dei segni in assoluto meno pazienti dello zodiaco ed uno dei più irrequieti. A febbraio, però, potrebbe arrivare la tanto attesa stabilità emotiva. La fortuna per gli Acquario sarà tutta in campo sentimentale, dove potrebbe fare la sua comparsa l’amore atteso da una vita. I sentimenti saranno molto più forti e regaleranno pace e tranquillità ai nati sotto questo segno.

Il lavoro continuerà ad andare benissimo e porterà con sé anche ottime soddisfazioni economiche. Attenzione a non farsi prendere dal troppo entusiasmo. Le risorse non mancheranno ma andranno gestite con cura e andrà frenato l’impulso costante all’acquisto.

