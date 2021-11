Siamo quasi alla fine di questo 2021 ed è già arrivato il momento di prepararsi per il nuovo anno. Molti di noi si stanno chiedendo cosa ci riserverà il 2022, sia a livello economico che sentimentale. Purtroppo nessuno può saperlo con certezza ma forse qualche indicazione potrebbero darcela le stelle. Per alcuni a gennaio arriverà la svolta tanto attesa. Altri segni, invece, dovranno pazientare ancora un po’. Ci sono, infatti, brutte notizie per questi 3 segni zodiacali perché secondo l’oroscopo il loro inizio 2022 sarà davvero un disastro. Non ci scoraggiamo se siamo tra i 3 segni sfortunati. Nei periodi più bui impariamo ad affrontare le difficoltà e a migliorare noi stessi.

I primi 3 mesi del 2022 saranno decisamente complessi per i Gemelli. Le grandi aspettative maturate nel 2021 faticheranno a realizzarsi e servirà ancora un po’ di pazienza, soprattutto a livello lavorativo. Probabile che le cose vadano meglio a partire da maggio. Nel frattempo il consiglio è quello di lavorare su sé stessi in attesa della svolta. Qualche difficoltà a livello sentimentale a gennaio. Marte in opposizione nel segno renderà difficile instaurare rapporti sani ed equilibrati. La situazione migliorerà in estate quando potrebbe arrivare un amore importante.

Brutte notizie anche per i nati sotto il segno del Leone. I Leone amano essere sempre al centro dell’attenzione e sono tra i segni più egocentrici in assoluto. A sorpresa, però, si sentiranno spesso fuori posto nei primi mesi del 2022. Urano in passaggio nel segno renderà gli amori molto tesi e toglierà tanta motivazione a proseguire in rapporti poco soddisfacenti. Non andranno meglio le cose nel lavoro dove contrasti e delusioni porteranno a rivedere i progetti per il futuro e ad abbassare le pretese. Niente paura. Da giugno la situazione lavorativa e sentimentale migliorerà sensibilmente.

Le difficoltà del Capricorno

Il Capricorno è uno dei segni più determinati dello zodiaco e uno dei più abili a raggiungere gli obiettivi prefissati. Fino a marzo, però, arriveranno moltissimi fattori a mettere i bastoni tra le ruote. Non mancheranno grane familiari e incomprensioni sul posto di lavoro. Tutte situazioni che metteranno alla prova la pazienza dei Capricorno e richiederanno ancora più tenacia.

Sul fronte sentimentale la prima parte dell’anno sarà all’insegna dell’attesa. Uno stallo che molto probabilmente si risolverà da maggio in poi con l’arrivo di una storia finalmente soddisfacente e all’altezza delle aspettative.

