Il nuovo anno è appena iniziato ed è già il momento di chiedere alle stelle cosa ci porterà il futuro. Gennaio è il mese della speranza e dei buoni auspici e molti stanno già cercando di raggiungere gli obiettivi prefissati. Per alcuni ci sarà da faticare ancora qualche giorno. Per altri la svolta è davvero dietro l’angolo. E sono in arrivo soldi, fortuna e bellissime sorprese al posto del carbone per questi 5 segni zodiacali che passeranno un’Epifania da urlo. Scopriamo se ci siamo anche noi in questa classifica e prepariamoci. La calza della befana potrebbe essere davvero ricchissima.

Il 2021 è stato un anno in chiaroscuro per i Bilancia. Il 2022, però, parte decisamente con il botto. Venere e Marte porteranno fino al 6 gennaio molte opportunità e occasioni di crescita. Ottime notizie anche sul fronte sentimentale. Le coppie vedranno consolidare il proprio rapporto. I single potrebbero trovare proprio in questi giorni l’amore che cambia la vita.

Se c’è un segno che inizierà il nuovo anno alla grande, è sicuramente il Toro. I progetti fatti a fine dicembre potrebbero iniziare a realizzarsi fin da questa settimana e anche l’amore andrà a gonfie vele. Soldi e fortuna al gioco in arrivo tra il 4 e il 6 gennaio.

Dopo tante difficoltà sono finalmente in arrivo grandi notizie anche per gli Acquario. I nati sotto questo segno hanno faticato moltissimo alla fine del 2021. Ma ora è giunto il momento di raccogliere i frutti degli sforzi fatti. La Luna e Mercurio porteranno voglia di fare e dinamismo e ottime opportunità lavorative fin dai primi giorni del mese.

Ottime notizie per Pesci e Cancro

Giove è entrato nel segno e per i Pesci è davvero una grande notizia. È il momento di mettere da parte i dubbi e le incertezze che hanno caratterizzato dicembre. A gennaio ci saranno per i Pesci ottime opportunità di crescita economica e spirituale con un nuovo slancio anche nei rapporti amorosi.

Energia illimitata e nuove opportunità lavorative. Sono gli ingredienti dei primi giorni di gennaio per i Cancro. Le buone notizie potrebbero provenire proprio dalla cerchia degli affetti più stretti. È infatti in arrivo un’offerta di lavoro da parte di un amico che non si può rifiutare. La vera svolta, però, sarà in campo sentimentale. I Cancro sono tra i segni più imprevedibili dello Zodiaco ma la persona che darà loto stabilità è pronta a fare la sua comparsa.

