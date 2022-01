Quando si soffre di colesterolo alto, spesso si è costretti a fare qualche rinuncia a tavola.

Alcuni alimenti appetitosi e invitanti vanno limitati, in sostituzione di piatti più sani ma, talvolta, meno gustosi. In realtà, però, basterebbe saper scegliere gli alimenti giusti per mangiare in modo sano ed equilibrato senza dover rinunciare al gusto a tavola.

Un ottimo esempio a tal proposito è questo pesce che, pochi lo sanno, ma ridurrebbe colesterolo cattivo, trigliceridi e costa pochissimo. Oltre al pesce, inoltre, gli esperti consigliano di integrare nella propria alimentazione anche la carne, facendo, però, molta attenzione.

Sarebbe preferibile scegliere alcune tipologie specifiche di carne, perché più magre e prive di sostanze potenzialmente dannose. Non ci stiamo riferendo solo al pollo e al tacchino, ma anche a quest’altra carne che sarebbe magra, gustosa e con un livello di colesterolo davvero scarsissimo.

Questa carne ha pochissimo colesterolo, poche calorie ed è fenomenale se abbinata a questo vino profumato e corposo

Forse non tutti lo sanno, ma la carne di coniglio è una delle più magre e ipocaloriche in assoluto. Lo descrive Humanitas Research Hospital, che spiega come questa carne abbia valori nutrizionali tali per cui sarebbe idonea anche per chi segue una dieta.

Basti pensare che 100 grammi di questa carne corrisponderebbero a circa 118 calorie e 52 mg di colesterolo. Ecco perché possiamo dire che si tratta di una carne che contiene pochissimo colesterolo, ma non è tutto.

La carne di coniglio contiene anche vitamine e sali minerali, come fosforo, potassio e magnesio.

Ecco qual è il vino migliore da abbinare a questa carne

Per tutti i motivi sopra elencati, la carne di coniglio potrebbe essere un’ottima alternativa per una cena leggera e gustosa. Il tocco finale in più per rendere la nostra cena davvero perfetta, però, è l’abbinamento con un ottimo vino. La scelta ideale per questo tipo di carne è un vino rosso, come il Barbera.

Si tratta di un ottimo vino, dal sapore equilibrato che ben si sposa con il gusto deciso della carne di coniglio, ma anche con salumi e grigliate.

Un secondo di carne di coniglio, dunque, con un buon calice di Barbera, renderanno la nostra cena davvero indimenticabile. Ecco perché questa carne ha pochissimo colesterolo, poche calorie, ed è fenomenale se abbinata a questo vino profumato e corposo.

Un altro ottimo vino dal sapore intenso

Un’altra scelta perfetta per accompagnare la carne di coniglio è il Montepulciano d’Abruzzo, uno dei vini più apprezzati e consigliati in abbinamento alla carne. Si tratta di un vino dal sapore intenso e con un ottimo profumo di spezie e fiori.

Anche in questo caso, questo vino esalterà il sapore della carne, facendo da ottimo accompagnamento ad una pietanza già di per sé straordinaria.