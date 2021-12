A breve verrà il Natale e, subito dopo, faremo il grandioso brindisi per il primo dell’anno 2022. C’è una corsa matta all’oroscopo perché ci sono tantissime aspettative e speranze nei cambiamenti. È ciò che accade ogni anno e, ogni anno, andiamo incontro al buono e al cattivo che ci viene offerto. Tuttavia, la gente vuole sapere e vuole capire cosa si nasconde dietro questo grande mistero che è la vita. Quindi: oroscopo, chiromanti e tutto ciò che, in qualche modo, ci faccia assaporare il gusto del nuovo e del cambiamento.

Insomma, già a dicembre, i pianeti hanno privilegiato alcuni segni zodiacali ai quali la fortuna ha iniziato ad avvicinarsi. A gennaio 2022 questi segni già corteggiati dall’oroscopo correranno in pool position in amore, salute e successo, quindi voto 10. Ebbene, il primo mese dell’anno si mostrerà benevolo per i segni di acqua. Questo perché Giove, si collocherà nella costellazione dei Pesci, sostenendo i progetti ambiziosi del segno.

Tra i segni di fuoco, invece, eccellerà ancora e ancora il Sagittario. Per i suoi immancabili successi e primati, già da diversi mesi, questo segno sta facendo quasi ingelosire e arrabbiare tutti gli altri. Suscita invidia, infatti, qualcuno che continua ad avere la meglio anche per il nuovo anno. Ma, vediamo tutte le sfumature del caso.

Per i Pesci, gennaio 2022, non sarà solo un mese fortunato ma di stravolgimento totale. Questo perché potrebbero verificarsi occasioni che avranno un grandissimo impatto a livello professionale e economico. Quindi, tutto quanto seminato in precedenza sboccerà in maniera rigogliosa nel mese alle porte e, in particolare, nella sua seconda metà.

Secondo classificato: Scorpione. Anche lui beneficerà della presenza di Giove nella costellazione dei Pesci. Da qui, una certa fortuna e importanti novità sul lavoro, che potrebbero portare a dei guadagni aggiuntivi, inaspettati. A questo si aggiungerà un fantastico ottimismo, a cui, solitamente, questo segno non è incline. Da qui, una grande dose di energia, che spenderà in tutti i campi.

Ed ecco arrivati al caro Sagittario, che ancora godrà di colpi di fortuna considerevoli, anche sul piano economico. A questo segno verranno offerte grandi opportunità lavorative e quindi possibilità di successo straordinarie. Insomma, responsabilità sì ma con un grande ritorno economico. Per chi, invece, è in cerca dell’impiego, ecco che arriverà il colpo di fortuna tanto atteso.

