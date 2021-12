Il Natale è alle porte e molte persone non hanno idea di ciò che dovranno regalare ad amici e parenti. Il regalo natalizio, infatti, è una delle maggiori scocciature del periodo festivo. A ciò si accompagna il budget sempre più ridotto che gli italiani possono investire per queste frivolezze. Non dimentichiamoci, infatti, dell’inflazione, dell’aumento dei prezzi e delle bollette, che hanno pesato in modo negativo sul bilancio familiare. Tuttavia, che sia un pensiero, piccolo o grande, costoso o economico, qualche dono sotto l’albero deve esserci per tradizione. Quindi, ognuno fa quello che può, in base alle proprie possibilità. Dunque, ecco i 10 regali di Natale preferiti dagli italiani nel 2021, secondo un recente sondaggio di Codacons. Ebbene, il caro prezzi ha modificato le abitudini anche nella scelta dei doni destinati a parenti e amici. Vediamo come.

Ecco i 10 regali di Natale preferiti dagli italiani nel 2021, secondo un recente sondaggio

Nella classifica dei 10 regali di Natale più acquistati, al primo posto si collocano capi di abbigliamento e accessori moda. Al secondo posto, si collocano i prodotti alimentari, a riprova del fatto che gli italiani sono sempre più attratti dal made in Italy. Quindi, ampio spazio a: cibi, bevande e ceste miste. In terza posizione, si collocano i giocattoli. A seguire, abbiamo libri e CD, che non mancano mai sotto l’albero. Al quinto posto, ci sono i prodotti di elettronica, che, di base, sono molto apprezzati ed entusiasmano tutti.

Invece, al sesto posto abbiamo i prodotti per la casa. Al settimo posto, si collocano gli elettrodomestici. All’ottavo, si piazzano i sempre graditi profumi e le trousse. Al nono posto, abbiamo i poco acquistati gioielli e orologi, solitamente costosi e quindi non accessibili a molti. Infine: borse, cinte e portafogli che concludono la classifica dei regali più gettonati di Natale 2021.

Chi ricorrerà al riciclo dei regali

Alcune persone, pur mostrando grande apprezzamento per il regalo ricevuto, in realtà non lo gradiscono e quindi se ne disfanno. Sicché, sempre secondo una stima, circa il 25% dei regali finisce nel girone del riciclo. Alcuni, si liberano di quelli che non servono, regalandoli a loro volta ad amici e parenti. Altri, invece, li commercializzano, mettendoli in vendita sul Web. Insomma, strano a dirsi ma i regali di Natale possono rappresentare anche un’occasione di guadagno. Ciò, naturalmente, per chi ha lo spirito di iniziativa di rimetterli in circolo.

