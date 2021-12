Gli abbinamenti enologici non sono sempre così facili. Le pietanze del Natale e del Capodanno sono ricche di condimenti, intingoli e salse. Inoltre ci sono cotture molto diverse come le fritture o gli affumicati. Vediamo allora dei consigli che ci solleveranno da questa fatica.

Ecco quali sono le 5 migliori bottiglie di vino da abbinare a pesce, cotechino, zampone e secondi piatti di carne

Partiamo con i secondi piatti di pesce della tradizione italiana natalizia.

Fritto Misto

Il fritto misto di pesce è un piatto tipico del cenone della Vigilia. Il nostro suggerimento è una bollicina veneta, il Prosecco dei Colli Asolani Brut. La buona acidità insieme alle bollicine aiuta a sgrassare il palato dalla frittura.

Cocktail di gamberi

Altro classico della Vigilia che richiede un abbinamento fresco proprio come questo antipasto. Davvero ottimo da abbinarvi è il Vermentino ligure o di Sardegna Doc. Si tratta di un vino fruttato e beverino che ben si addice alla portata di antipasto.

Cotechino e Zampone

A Capodanno porteremo sicuramente in tavola il cotechino o lo zampone con le lenticchie. Il naturale abbinamento che premia il territorio è il Lambrusco emiliano. Se però vogliamo osare un accostamento originale, un Trento Doc Brut farà al caso nostro. Come abbiamo già accennato una bollicina riesce a sgrassare il palato. In particolare il Trento Doc Metodo classico ha un perlage (la catena di bollicine che risale il calice) davvero fine e persistente.

Arrosto

Per le preparazioni di carne con intingoli o lunghe cotture dobbiamo fare meta in Piemonte o in Toscana. Ci occorrerà un rosso di struttura ma elegante come il Langhe DOC Nebbiolo. Per i vini di terra Toscana abbiamo l’imbarazzo della scelta. Oltre al Barbera e al Brunello, una bottiglia di Morellino di Scansano sarà perfetto. Una DOCG, con note di frutta matura che accompagnano il sorso, esalterà le carni arrosto soprattutto se di vitello. In alternativa possiamo optare per un Amarone della Valpolicella magari fra quelli che si sono posizionati nella classifica dei migliori vini dell’anno.

Cappone

Il cappone ha un’incognita: il ripieno. A seconda di come verrà farcito il nostro cappone potrebbe risultare più adatto un vino piuttosto che un altro. Una scelta in generale potrebbe essere il Bonarda dell’Oltrepò pavese. Il tannino deve essere poco presente, mentre al naso deve essere fruttato.

