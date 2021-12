La settimana di Natale è tra quelle più belle dell’anno, tra aspettative e suggestioni. Quindi, tutti sperano che sia arrivato il momento per godere di pace e felicità, sia dentro che fuori dalla famiglia. Eppure, nella classifica astrale, c’è sempre qualcuno che rimane indietro e qualche altro che viene baciato dai pianeti favorevoli. Quindi, altro che cannonate, dal 20 al 26 dicembre, sono 6 i segni che vivranno appieno la magia del Natale.

Partiamo dal primo in classifica da diverse settimane, il Sagittario. Il mese di novembre e dicembre gli sono andati così bene che, oramai, la sua felicità non conosce limiti. Quindi, vorrà divertirsi anche per il pranzo di Natale con i parenti. Sicché, dall’aperitivo alla tombolata, sarà il protagonista assoluto del 25 dicembre e travolgerà tutti con la sua allegria.

Passiamo ad un altro fortunatissimo segno, che cavalca le classifiche dei più privilegiati, già da tempo. Si tratta del Capricorno che, nella settimana di Natale, supererà le spigolosità del suo carattere per diventare tutto bontà e gentilezza. Sarà un periodo all’insegna dell’altruismo e della solidarietà, in cui rivolgerà la sua attenzione ai più bisognosi. Infatti, si dedicherà a donazioni solidali più che a regali di circostanza. Terzo classificato della settimana natalizia è il Leone, che si occuperà di faccende sentimentali. Lo farà con il suo solito ardore e determinazione, recuperando i vuoti di un periodo non proprio benevolo. Ottime saranno, dunque, le sue performance in camera da letto! Quarto posto: Toro, pienamente entrato nello spirito natalizio. Questo segno si sentirà molto felice e vivrà in un’atmosfera tutta casalinga e familiare, durante la settimana natalizia.

Altri segni che andranno bene dal 20 al 26 dicembre

Altro segno che vivrà appieno la magia del Natale è lo Scorpione, che sarà impegnato a scartare e a far scartare regali. Inoltre, si darà alla pazza gioia nel gustare le bontà che si cucinano in casa per le feste. Infatti, a parte l’ottimo umore, attenzione all’eccessivo appetito in occasione di cene e cenoni! Al sesto posto c’è l’Ariete, che penserà a non concedersi ai vizi di gola che questo periodo comporta. Si manterrà ligio al dovere e baderà alla linea proprio mentre tutti gli altri si danno a scorpacciate senza limiti. Insomma, per questo segno, sarà un Natale pieno di energia e determinazione.