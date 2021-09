Ecco i consigli di salute che ogni segno zodiacale dovrebbe seguire fino a fine anno

Molti si preoccupano dell’amore, ogni volta che si parla di stelle e oroscopo. Tuttavia, non meno importante è l’aspetto del benessere e della salute, senza i quali non si può godere neppure dell’amore e del danaro. Pertanto, in quest’articolo, ci occuperemo dell’oroscopo della salute. Ecco, quindi, i consigli di salute che ogni segno zodiacale dovrebbe seguire fino a fine anno. Partiamo, dall’Ariete che è sempre sotto stress in quanto tutto preso dal raggiungimento dei suoi obiettivi. Pertanto, il consiglio è quello di riservarsi dei momenti per fare sport e concentrarsi sul benessere fisico. Il tutto, per ossigenare la testa e ricaricarsi. Infatti, i punti deboli di questo segno sono proprio: testa, occhi e denti. Passiamo, poi, al Toro, che, a causa dello stress, vivrà dei momenti di fame nervosa. Allo stesso, rivolgiamo il consiglio di monitorare i propri punti deboli, che sono: gola, collo e polmoni.

Passiamo ai Gemelli, cui è consigliato di trascorrere tempo all’aria aperta per ricaricare corpo e mente. Meglio, quindi ossigenare polmoni e apparato respiratorio, che rappresentano il punto dolente di chi è nato sotto questa stella. Inoltre, è importante il riposo, necessario a proteggere il sistema nervoso e a preservare le energie. Andiamo al Cancro, tendenzialmente timido, riservato e sognatore, con una particolare sensibilità concentrata su apparato digerente e stomaco. È, quindi, la volta del Leone, che vivrà alcuni momenti di nervosismo e dovrà stare attento a: cuore, petto e schiena. Passiamo alla Vergine che subirà episodi di stanchezza frequenti. Per essa, sistema nervoso e apparato digerente, sono i punti più delicati e quindi da tenere maggiormente sotto controllo. Inoltre, occorre una corretta alimentazione ed esercizio fisico per migliorare la situazione.

Ed ecco gli altri segni zodiacali

Bilancia. Il favore di Giove le consentirà di affrontare i problemi con ottimismo e a superare i momenti di stress. Per questo segno: reni e pelle sono tra le parti del corpo più vulnerabili. Arriviamo allo Scorpione che essendo uno dei segni più passionali dello zodiaco, tende a soffrire di fastidi nell’area genitale. Poi, è la volta del Sagittario. Per esso, il benessere fisico è buono nel complesso ma, a volte, fegato e gambe possono provocare rallentamenti. Quindi, occorre seguire un buon programma alimentare combinato con l’attività fisica. Il Capricorno, poi, ha come punto debole ossa e articolazioni e deve monitorare e curare, particolarmente, ginocchia e denti. Passiamo all’Acquario che, quale spirito libero dello zodiaco, soffre spesso, a causa di caviglie e polpacci. Inoltre, il consiglio, per lui, è di tenere d’occhio anche cuore e circolazione. Infine, abbiamo i Pesci per i quali si apre un percorso nuovo. Pertanto, essi dovranno coccolare i piedi, quale debole segnalata dalle stelle per questo segno zodiacale.