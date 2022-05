Arriva il transito di Giove in Ariete, quasi a sfiorare Venere. Questa situazione astrale sarà determinante per il periodo tra la fine di maggio e l’inizio di giugno. La transizione tra Toro e Gemelli è un momento molto importante nella ruota zodiacale, che porterà tante novità e diverse cose a cui stare attenti per molti segni. Questo periodo è particolarmente favorevole per le nuove nascite: gli Astri benediranno i neonati con caratteri forti, affascinanti e tendenti alla leadership. L’Ariete, come accennato, troverà grande beneficio dal passaggio di Giove, ma anche i Gemelli saranno colpiti positivamente da una grande energia. Il desiderio di fare progetti importanti diventerà quasi irresistibile.

Ottime notizie anche per il Leone, che si sentirà al top della forma e ancora più affascinante del solito, soprattutto nel fine settimana dove raggiungerà nuove vette di sensualità. Il Cancro, invece, sarà un po’ fiacco. Dovrà fare i conti con qualche inconveniente al lavoro decisamente poco piacevole. Secondo le stelle a fine maggio sarebbero questi i segni che guadagneranno più soldi: Scorpione e Pesci, soprattutto. Per loro le occasioni lavorative e di crescita non mancheranno affatto. Saranno giorni positivi, soprattutto per concludere nuovi accordi e per le buone idee portatrici di moneta.

A fine maggio sarebbero questi i segni che guadagneranno più soldi e che andranno d’amore e d’accordo con Bilancia, Capricorno e Acquario

Per quanto riguarda i segni più forti, assieme all’Ariete c’è anche il Gemelli. Ottimo periodo dal punto di vista professionale e per le occasioni di guadagno, ma soprattutto in amore è il momento di mettersi di nuovo in gioco e parlare chiaro soprattutto a se stessi. Il Capricorno dovrà iniziare a guardarsi invece più attorno. L’amore sarà pieno di alti e bassi. Le nuove conoscenze faticheranno a guadagnarsi una certa fiducia, ma potrebbe esserci un feeling particolare con il Toro.

Il desiderio spalancherà le sue porte al Sagittario, che troverà nella Bilancia un partner affine e affiatato. Soprattutto le coppie giovani, i promessi sposi, chi sta iniziando ora una storia sarà benedetto dalla buona sorte. Perfino quando le relazioni si chiudono, in questi giorni, sembra meno doloroso. Di contro la Bilancia, seppure avvinta da questo legame astrale col Sagittario, dovrà fare attenzione a ritrovare il suo centro. Lavoro e pensieri hanno portato via troppa energia. L’Acquario tornerà a sentire la forte influenza di Venere e a profumare d’amore. Un incontro fortuito con un Ariete passionale potrebbe essere dietro l’angolo. Attenzione però alla situazione finanziaria: bisogna rimettere in sesto le casse e le spese. L’invidia dei colleghi va ignorata o, almeno, gestita.

