Chi non vorrebbe fare un po’ di soldi con l’avvicinarsi dell’estate e delle vacanze? Per fortuna la settimana che arriva si prospetta ricca in tutti i sensi, ma solo per alcuni segni zodiacali favoriti dagli astri. Scopriamo quali.

Una giornata all’insegna del successo per i nati sotto il segno del Cancro

L’oroscopo di maggio non ha regalato grandi soddisfazioni fino ad ora. Se molti di noi si sono sentiti sottotono la colpa potrebbe essere del moto retrogrado di Plutone, che sta facendo soffrire quasi tutti i segni zodiacali. Ma per fortuna si avvicinano giorni migliori. Il 29 maggio, in particolare, sarà un’ottima data per il Cancro: gli astri attiveranno la decima casa astrologica, quella legata al successo, allo status e alla carriera. I nati sotto il segno del Cancro potranno dunque aspettarsi di concludere affari lucrativi, di avanzare sul lavoro o di prendere decisioni che li renderanno più indipendenti (anche economicamente). Il tutto può condurre a buone notizie per quanto riguarda i soldi, ma non necessariamente: dipende da come si vuole misurare il successo. Per alcuni il 29 maggio sarà dunque più che altro all’insegna delle soddisfazioni personali.

Pioggia di soldi secondo l’oroscopo dell’ultima settimana di maggio per Cancro, Vergine e il fortunato segno protetto da Venere

Oltre che per il Cancro, si prospettano soldi a palate anche per la Vergine. Dopo molte sofferenze, questo segno sta trovando la svolta, anche dal punto di vista economico. La miglior giornata sarà il 28 maggio, quando Venere entrerà in Toro e transiterà nella nona casa, che rappresenta la forza, l’aspirazione e il desiderio di aprirsi a nuove possibilità. Al contempo Giove, il pianeta dell’abbondanza, si unirà all’Ariete e attiverà l’ottava casa, quella legata al denaro (in particolare sotto forma di lasciti ed eredità). Il momento è dunque particolarmente propizio per fare piani coraggiosi per il futuro, ma anche per chiedere qualcosa all’Universo, visualizzando mentalmente una vita piena di fortuna e ricchezze, come se fosse già realtà.

Ma Venere non proteggerà solamente la Vergine. L’ingresso del pianeta in Toro sarà davvero propizio dal punto di vista economico anche per l’Ariete. Infatti, il transito avverrà nella seconda casa astrologica dell’Ariete, che è legata ai possedimenti, ai guadagni, agli investimenti, ai beni materiali. Insomma, anche per l’Ariete arriva una pioggia di soldi secondo l’oroscopo dell’ultima settimana del mese.

Approfondimento

