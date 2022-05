Sarà il cambio di stagione, sarà l’aumento delle temperature, ma c’è chi in questo maggio sente di aver smarrito la bussola. La stanchezza, soprattutto quella emotiva, sembra prendere il sopravvento ed ogni decisione sembra diventare più difficile del previsto.

Ma a scombussolarci le idee potrebbe non essere solo l’aria frizzante che preannuncia l’estate, ma anche l’influsso delle Stelle che ci mettono lo zampino.

Per fortuna, però, dopo un maggio difficile arriveranno grandi soddisfazioni economiche e in amore per chi in questo mese sta soffrendo.

Giugno mese in ascesa

È dall’inizio dell’anno che l’andamento del primo segno che tratteremo è caratterizzato da alti e bassi, sia sul lavoro che in amore. Tuttavia, le Stelle sembrano preannunciare per i nati Leone un vero periodo di rinascita a giugno. Sarà l’influsso dei Gemelli a dare supporto al Leone che ritroverà la giusta motivazione. Inoltre il Sole e Mercurio giocheranno un ruolo fondamentale nel ridare a questo segno la giusta carica ed equilibrio mentale. Questo si ripercuoterà sul lavoro garantendo, finalmente, il giusto riconoscimento. Bene anche l’amore che si riaccende assieme alla voglia di v iaggiare verso mete esotiche.

Dopo un maggio difficile arriveranno soldi e fortuna per questi segni a giugno secondo l’oroscopo 2022

Maggio invece potrebbe essere stato un mese mediocre per i nati sotto il segno dell’Ariete che però stanno per essere travolti da grandi novità. I nati Ariete, infatti, vivranno da veri protagonisti il prossimo giugno con sbalorditivi colpi di fortuna. In pentola bollono interessanti novità economiche e lavorative. Potrebbe trattarsi di una promozione inaspettata o la realizzazione di un progetto iniziato da tempo. Unica pecca potrebbero essere i rapporti con la famiglia. Non facciamoci guidare troppo dall’istinto e, grazie ai veri affetti, tutto si riappianerà presto.

Fortuna sfacciata

Soldi, fortuna, amore sembrano tutti orientati verso il segno dei Gemelli per il prossimo giugno. Sarà che questo è il mese del loro compleanno, ma i regali in arrivo sono numerosi. Non solo sul lavoro tornano nuovi stimoli, ma anche la fortuna sembra arridere a questo segno. Potrebbe trattarsi di un affare particolarmente fortunato, una vincita al gioco o, chissà, magari potrebbe ritrovarsi in tasca monete rare dal valore astronomico.

