Il mese di maggio sta lentamente lasciando il posto a giugno e, quindi, all’estate. Un periodo che potrebbe rivelarsi felice oppure pieno di problemi. Chi patisce particolarmente il caldo starà già soffrendo a prescindere dalle previsioni del proprio segno zodiacale. Tuttavia, l’oroscopo segnala che ci saranno gioie in arrivo per il Leone che, dopo mesi, finalmente ha ricominciato a sorridere. Al contrario, il mese di giugno potrebbe rivelarsi difficile per il Toro, specialmente in ascendente Cancro e Capricorno. Quindi, mentre la risalita del Leone era già iniziata a maggio con un Saturno meno ostile, per il Toro i problemi potrebbero iniziare proprio adesso. Gli appassionati di oroscopo Maya, poi, saranno lieti di sapere che alcuni segni Maya, tra cui la Scimmia, potrebbero essere baciati dalla fortuna tra primavera ed estate.

Giugno scintillante per il Leone baciato dalla fortuna tra amore e soldi mentre questo segno zodiacale vivrà momenti di sconforto secondo l’oroscopo

Il Leone durante il mese di giugno sarà protetto dalla benevolenza di Marte e Giove. Insieme riusciranno ad arginare l’influenza negativa di Saturno. La forza di volontà non manca e con un po’ di impegno si riusciranno a raggiungere obiettivi che sembravano irraggiungibili. Per alcuni sarà anche possibile arrivare a guadagnare qualche soldo in più. Attenzione, però, alle spese impreviste, che potrebbero pesare come macigni sul bilancio familiare. In amore meglio attendere per prendere decisioni importanti, sia positive che negative. Il rischio è quello di portare scompiglio tra i sentimenti, gli equilibri raggiunti con difficoltà potrebbero risentirne. Quindi, meglio sorvolare sui motivi di discussione e mantenere aperto il dialogo.

Per quanto riguarda la salute, invece, attenzione agli sbalzi di temperatura che potrebbero creare problemi. Se per il Leone la situazione sembra rosea, lo sarà ancora di più per i Leone ascendente Gemelli, che avranno parecchie sorprese in amore durante l’estate. Anche i Leone con ascendente in Pesci riusciranno a risolvere alcune beghe in famiglia o sul lavoro. Il mese è propizio e in alcuni casi si riuscirà anche a guadagnare di più. Sarà, quindi, un giugno scintillante per il Leone baciato dalla fortuna durante l’estate.

Toro

Dall’altra parte, invece, abbiamo il Toro, che potrebbe lamentare problemi di liquidità. Nei mesi scorsi le spese potrebbero essere state eccessive, tra le conseguenze dirette potrebbero esserci proprio questi problemi. Per questo motivo è necessario un cambio rapido di rotta per evitare di aggravare ulteriormente la propria situazione finanziaria. Se i soldi daranno da pensare, non sarà lo stesso per l’amore che, invece, andrà a gonfie vele. Per molte coppie si avvicina il momento del matrimonio, in generale la progettualità non mancherà.

I problemi peggiori li patiranno i Toro ascendente Cancro e quelli ascendente Capricorno. Per i primi l’anno era partito molto bene, ma con l’arrivo dell’estate i dubbi cominceranno a sorgere. Questo specialmente dal punto di vista del denaro e del lavoro, che porterà alcuni problemi non indifferenti. Il cuore dei Toro ascendenti Capricorno è in subbuglio proprio in questo periodo, relazioni storiche potrebbero essere arrivate al capolinea. Tuttavia, occhi bene aperti perché sono all’orizzonte alcuni interessanti incontri che potrebbero trasformarsi in qualcosa di più.

