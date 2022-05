Cosa fare se vinciamo col Gratta e Vinci, è importante saperlo per riscuotere i soldi o addio premio

In questo periodo di grande difficoltà economica, gli italiani cercano fortuna con le lotterie istantanee. Sperano, così, di risolvere i problemi centrando il 6 milionario al Super Enalotto. O indovinando i numeri al Lotto, magari dati in sogno dal nonno defunto.

In un modo o nell’altro, si prova, in maniera veloce, a guadagnare dei soldi rapidamente. Sperando che la somma vinta sia importante. Anche il Gratta e Vinci è uno dei giochi preferiti dai nostri connazionali. Basta vedere i numeri dei tagliandi grattati. Con la speranza che nessuno esageri, perché la ludopatia è una malattia pericolosa.

Attenzione alla scadenza

Alcuni di questi Gratta e Vinci offrono dei premi davvero consistenti. Ad esempio, il nuovo Frutti Ricchi offre la possibilità di vincere 100.000 euro. Che non sono male, come cifra e ci permetterebbero di toglierci molte soddisfazioni. E pagando solo 2 euro.

Addirittura, potremmo, se fossimo super fortunati, vincerne 500.000, grattando Nuovo Miliardario che costa 5 euro. Insomma, è vero che sono rari quelli che vincono questi premi, ma tentar non nuoce. Cosa fare se vinciamo col Gratta e Vinci è importante saperlo, però. Perché sarebbe veramente una beffa grattare un simile premio e poi non riscuoterlo per tempo.

Infatti, bisogna fare molta attenzione e vigilare non solo su quanto si vince, ma anche su come e quando riscuotere il premio. Di base, non ci sono dei tempi massimi entro i quali riscuotere il premio. A meno che la lotteria non sia più attiva. Allora, potrebbe essere un problema se non dovessimo rispettare la scadenza.

Infatti, secondo quando previsto dal regolamento ADM, se una particolare lotteria del Gratta Vinci fosse stata tolta dal mercato, ci sono dei tempi da rispettare. In pratica, per riscuotere un premio vinto, avremmo solo 45 giorni di tempo da quando l’avviso della cessazione della Lotteria è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Passato questi 45 giorni, il biglietto, anche se vincente, non è più valido e non potremmo riscuotere la vincita.

Se, invece, la lotteria è ancora valida, fino a 500 euro di premio, potremo riscuoterli in un centro autorizzato. Basta avere il Gratta e Vinci vittorioso e prelevare la somma. Fino a 10mila euro, invece, cambia la modalità. Nel senso che recandoci in un centro autorizzato, possiamo prenotare il premio. Ci dobbiamo registrare e scegliere la modalità di pagamento (bonifico bancario o postale o assegno circolare).

Se la vincita è di fascia alta, invece, abbiamo due possibilità. Reclamare la vincita scrivendo all’Ufficio Premi IGT Lottery S.p.A di viale del Campo Boario 56/D a Roma. Oppure, andare presso Banca Intesa. Qui, allo sportello, ci ritireranno il tagliando che inoltreranno all’Ufficio premi Lotterie Nazionali. A noi, sarà rilasciato una ricevuta apposita e si potrà scegliere sempre tra assegno circolare, bonifico bancario o postale.

Ricordandoci che se dovessimo vincere più di 500 euro, dovremmo pagare il 20% di trattenuta per la parte che eccede quella soglia.

