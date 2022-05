Maggio è un mese importante per chi ama viaggiare, perché molti iniziano a guardarsi intorno alla ricerca della meta perfetta per le vacanze estive. I viaggiatori sanno bene che occorre affrettarsi e prenotare per tempo se si vuole risparmiare. Il nostro Paese ci offre mete e spunti sempre stupendi ed incomparabili. Tuttavia, se vogliamo allontanarci dall’Italia soltanto un pochino, possiamo fare un viaggio fantastico. Con questo articolo, vogliamo consigliare una meta incantevole che si trova nel cuore del Mediterraneo e possiede bellezze paesaggistiche e città stupende. A sole 2 ore dall’Italia, si trova un’isola molto amata e che attira ogni anno turisti da tutto il Mondo.

L’Isola dei Tesori

Molti la definiscono l’Isola dei Tesori per via della sua grande ricchezza storico artistica. Malta è la meta perfetta per chi non vuole rinunciare alla cultura godendo di paesaggi naturalistici mozzafiato. La sua capitale, La Valletta, è una città-fortezza e patrimonio dell’UNESCO dal 1980. Qui non mancano palazzi storici e chiese barocche da visitare, ma anche movida notturna ed un centro storico molto vivace. Republic Street è il cuore pulsante del centro di Malta. Per gran parte pedonale, questa via è assolutamente imperdibile per chi vuole passare un pomeriggio all’insegna dello shopping e dello svago. Di grande interesse storico artistico abbiamo il Forte Sant’Elmo, risalente alla metà del Cinquecento e di fondamentale importanza nella storia di Malta. Inoltre, merita una visita la Chiesa della Nostra Signora del Carmelo che con la sua maestosa cupola domina la città.

Spiagge di sabbia dorata, mare cristallino e borghi gioiello in quest’isola meravigliosa a 2 ore dall’Italia perfetta per un viaggio low cost

A soli 12 chilometri da La Valletta sorge l’antica capitale di Malta, Medina. Anche detta la città silenziosa, Medina è un centro molto antico e dall’anima barocca e medievale. Qui potremo perderci tra le viette del borgo ed ammirare antichi palazzi. Ci lascerà senza fiato la Porta di Medina, imponente e in stile barocco, che segnava l’ingresso nella città. Medina è una piccola perla in cui passeggiare e perdersi tra ulivi, palme secolari e stupende piante di fichi d’India.

Non solo arte e cultura

Turisti da ogni angolo del Mondo giungono qui ogni anno per godere di spiagge magnifiche. Tra le spiagge più belle e famose di Malta c’è Golden Bay che, come suggerisce il nome, ci regala distese di sabbia finissima e soffice. Qui possiamo praticare snorkeling, ma anche trascorrere giornate piacevoli in famiglia per via della lieve pendenza dei fondali. Paradise Bay è una graziosa e piccola baia che si affaccia su acque limpide e trasparenti. Vedere i pesci nuotare sfiorando il fondale è un’esperienza magnifica. Infine, non possiamo perdere Ghadira Bay, che è la spiaggia più grande di Malta. Perfetta per una vacanza in famiglia o con gli amici, questa spiaggia è in grado di accontentare le esigenze di tutti perché ricca di servizi.

Per risparmiare

Spiagge di sabbia dorata, mare cristallino e borghi imperdibili ci aspettano se ci rechiamo a Malta. Prenotando a maggio, potremo trovare voli a partire da 70 euro. Per pernottare, invece, possiamo trovare appartamenti e hotel partendo da 40 euro per notte.

