Dimostrare meno anni di quelli che si hanno è sempre motivo di orgoglio. Sentirsi più giovani sia dentro che fuori ha come un effetto rinvigorente per ognuna di noi. È bello ricevere complimenti per come siamo eleganti, di classe, ma soprattutto giovani e piene di energia. Spesso però facciamo alcuni errori che invece di ringiovanirci tendono ad appesantire il nostro aspetto.

Abbiamo già dato 3 suggerimenti utilissimi per un trucco che ci farà sembrare subito più giovani e radiose anche a 50 anni. Oggi vedremo quali tagli di capelli sono ideali per incorniciare alla perfezione il viso e toglierci qualche anno di troppo. Il trucco sta sicuramente nel giocare con le lunghezze e i colori, senza temere nulla. Non sta scritto da nessuna parte che dopo i 50 anni i capelli lunghi sono vietati, anzi.

Più giovani e belle con uno di questi tagli di capelli di tendenza che stanno già spopolando

È un’opinione molto comune quella che passata una certa soglia d’età bisogna portare per forza i capelli corti. Basta guardarsi un po’ in giro per rendersene conto, donne anche dall’aspetto giovanile che portano i famosi pixie cut. Nulla di male, certo, ma è come se istantaneamente dessimo comunicazione a tutti che abbiamo superato i 40 anni. E se vogliamo dimostrare meno anni forse non è proprio la mossa giusta.

Per questo motivo se proprio vogliamo un pixie cut che è sempre attuale, scegliamolo più lungo. Non dal taglio maschile e realizzato con il rasoio sulla nuca, ma optiamo per una versione “midi”. Scalato sbarazzino sulla nuca per dare slancio e una fantastica frangetta spettinata sulla fronte. Completiamo il tutto con colpi di sole freddi che non diano l’effetto giallo e più classico. Perché non osiamo con dei colori più particolari come il rosa o il color pesca.

Se non ce la sentiamo proprio di portare i capelli lunghi dopo una certa età, la soluzione è sicuramente il caschetto. Ormai chiamato anche long bob, è perfetto sia nella versione liscia che mossa. Dona volume ai capelli e maschera bene anche i punti più radi con il gioco di movimento. Un bel colore “candy cake”, colore formidabile che sta spopolando tra le Star.

Dieci anni in meno

Finiamo con una bellissima chioma lunga e fluente che ci toglierà in un attimo almeno 10 anni. Il capello lungo se ben curato può davvero fare la differenza e farci sembrare più giovani. Sicuramente richiede più tempo per gestirlo però sfina il viso giocando sulle lunghezze. Un taglio più diradato e scalato intorno al viso e più fluido sulle lunghezze, con un tocco di balayage.

Insomma ecco come apparire più giovani e belle con uno di questi tagli di capelli di tendenza che stanno già spopolando. Non ci resta che correre dal nostro parrucchiere di fiducia e mostrargli uno di questi look. Appena metteremo piede fuori dal salone quasi non ci riconosceranno più e i complimenti fioccheranno.

