Quante volte ci sarà capitato di andare dal parrucchiere con una foto di un taglio o un colore visto su qualche rivista. Sedute davanti allo specchio abbiamo mostrato al parrucchiere di fiducia quale look volevamo. Però dobbiamo ammettere che spesso e volentieri il risultato non è sempre quello desiderato. Magari il parrucchiere di turno non era molto aggiornato sulle nuove tecniche e tendenze. O forse la nostra foto non era molto nitida e risultava difficile capire precisamente il colore richiesto.

In genere se cerchiamo un colore abbastanza standard per coprire i capelli bianchi non ci soffermiamo molto sulle sfumature. In realtà però sono proprio quest’ultime che danno movimento al nostro taglio e rendono la chioma viva e corposa. Una tinta monocolore piatta tende non solo a spegnere il viso ma anche ad invecchiarci.

Le formidabili tinte per capelli che stanno spopolando tra le Star sono proprio queste

Quindi cosa chiedere al nostro parrucchiere per spiegare precisamente i nostri gusti? Ecco possiamo affidarci alle nuove tendenze delle Star, sempre sul pezzo quando si tratta di glamour.

Il nuovo trend del momento si basa soprattutto sulle sfumature lucenti e si ispira alla pasticceria. Esatto, i nuovi colori più in voga hanno dei nomi gustosi e golosi. Ad esempio per un biondo luminoso ma dai toni più caldi abbiamo il “vanilla blonde”, un biondo che ricorda il gelato alla vaniglia. Se invece vogliamo caricare di sfumature oro i nostri capelli possiamo proporre uno champagne. Una tonalità molto simile al biondo miele che si sposa benissimo con le pelli più olivastre e scure.

E il classico castano? Sparisce dalle richieste delle star il visto e rivisto color cioccolato. Si fa spazio invece il balayage color caramello, dalle sfumature più ramate che bionde. Crea movimento alle chiome più lisce con dei toni più vicini al biondo che al castano. Se lo vogliamo più scuro basterà suggerire il “candy cake”, uno stile che ricorda le decorazioni sulle torte. Una torta al cioccolato con striature color caffè per illuminare anche un castano più freddo.

Look platino

E se invece vogliamo sfoggiare un platino freddo o lasciare i capelli bianchi? Ecco possiamo sfruttare la base fredda e chiedere “l’ice blonde”. Un biondo ghiaccio, quasi bianco e super tonalizzato che sta bene a chi ha la pelle chiara. Non solo, è l’ideale per le donne più mature che vogliono uno stile più giovane e sbarazzino. In più questa base è perfetta se ci piace cambiare spesso colore dei capelli. Abbiamo approfondito l’argomento in questo articolo “Capelli luminosi e sempre alla moda con questa tinta facile da applicare anche a casa”.

Ecco che le formidabili tinte per capelli che stanno spopolando tra le Star sono proprio queste. Dopo aver scelto il nostro colore preferito ricordiamoci sempre di nutrire la nostra chioma. Se vogliamo capelli lucenti e sani applichiamo una maschera nutriente, meglio se completamente naturale.

