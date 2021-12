Momento davvero nodale e il nostro Ufficio Studi esprime la seguente raccomandazione per i prossimi giorni: domani il rally natalizio è alla prova della chiusura settimanale. Infatti, si capirà se siamo già in onda C rialzista e questo movimento potrebbe durare fino alla prima decade di gennaio, oppure fino a questa data si potrebbe continuare a scendere.

Procediamo per gradi.

Alle ore 16:24 del 9 dicembre abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.645

Eurostoxx Future

4.209

Ftse Mib Future

26.785

S&P 500 Index

4.683,19.

Alla luce di questi prezzi quale previsione e quale strategia di investimento porre in essere?

Il frattale annuale scommette per ulteriori ribassi da ora in poi

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino al giorno 3 dicembre.



Questa era la previsione per la settimana in corso

Rimbalzo inziale con massimo fra lunedì e martedì e poi nuovo ribasso fino a venerdì. Ieri ci chiedevamo se il massimo settimanale era stato già segnato entro martedì e se era iniziata una nuova discesa.

Il rally natalizio è alla prova della chiusura settimanale. Come regolarsi?

Di seguito i livelli da monitorare per mantenere il polso della situazione e per definire la futura direzione dei prezzi:

Dax Future

Tendenza rialzista fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore ai 15.369. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 15.509.

Eurostoxx Future

Tendenza rialzista fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore ai 4.230. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 4.187.

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore ai 26.675. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 27.435.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore ai 4.674. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 4.673.

Posizione da mantenere per il trading multidays in corso:

Flat dall’apertura odierna in attesa degli eventi.

Come si potrebbe svolgere la giornata di contrattazione di venerdì?

Difficile fare una previsione attendibile.