Quest’anno le perle sono tornate prepotentemente di moda. Sappiamo bene che le mode sono cicliche. Molte tendenze, infatti, ci vengono riproposte ripetutamente. Tuttavia, il caso delle perle è assai curioso perché si tratta di un gioiello che è sempre stato, più che altro, indossato dalle signore avanti con gli anni. È un gioiello che fa venire subito in mente la nonna. L’inverno 2021/2022, invece, ci ripropone le perle come accessorio adatto a tutte le età.

D’altra parte, basta solo saper giocare con outfit e accostamenti vari per apparire sempre al top! Vediamo qualche esempio da cui prendere spunto. Potremmo così sfoggiare un bel filo di perle già durante queste festività in maniera super trendy.

A 30 come a 60 anni, ecco come indossare questo accessorio elegante e raffinato tornato alla ribalta dagli anni ’50 per essere trendy e non apparire antiquate

Partiamo da un grande classico e prendiamo come modello Audrey Hepburn. Come la stessa ci insegnava, il classico giro di perle su un semplice tubino nero, è garanzia di eleganza. Oggi, però, possiamo replicare questo stile rivisitandolo in chiave più moderna. Anzitutto, non necessariamente si deve avere un look total black. Possiamo puntare anche su abiti blu, verdi, rossi o di altre sfumature. Inoltre, possono cambiare anche le linee dell’abito stesso, che potrà avere un taglio più moderno come ad esempio una gonna asimmetrica. Per dare risalto al gioiello, l’importante è che l’abito sia accollato.

Consigli per un look chic ma anche easy e informale

Per la normale vita di tutti i giorni, come la routine in ufficio, le perle sono perfette anche sui jeans o su dei pantaloni a palazzo. L’accoppiata perfetta è con un maglioncino a collo alto oppure una camicia bianca con sopra un cardigan o un blazer. Questo outfit, semplice ma raffinato, dona subito un’aria fresca e easy chic.

Come coniugare perle e look rock e grintoso

Abbiamo detto che le perle stanno bene proprio a tutte. L’importante è saperle abbinare in modo da valorizzare determinati aspetti. Le più grintose dall’animo rock possono, ad esempio, sfruttare il classico “gioiello della nonna” indossandolo su capi in pelle e anfibi ai piedi. In questo caso, infatti, una collana di perle, meglio ancora se lunga, sarà utile per sdrammatizzare un oufit magari un po’ troppo aggressivo.

Un ultimo consiglio

Indipendentemente dallo stile dell’abbigliamento, la collana lunga di perle, girata più volte attorno al collo, anche in maniera poco precisa, regala immediatamente un’aria giovanile, briosa e sbarazzina.

