Il pandoro è uno dei dolci di Natale per eccellenza. Moltissime persone amano mangiarlo nella maniera tradizionale, ma ce ne sono altrettante che preferiscono servirlo in altri modi.

Infatti, un aspetto positivo del pandoro è che può diventare la base di tantissimi altri dessert. In questo articolo, vedremo come si può farcire e riassemblare, senza porre limiti alla fantasia ed alla creatività.

Quindi, ecco 3 dolci super golosi da servire a Natale riutilizzando il pandoro in modo creativo

Fra i dolci più deliziosi che si possono creare riutilizzando il pandoro troviamo il classico tronchetto. Si tratta di una variante senza cottura, realizzata con ingredienti semplici e veramente gustosi.

Dopo aver tagliato 4 fette di pandoro verticalmente, adagiamole su un foglio grande di pellicola trasparente. Poniamole vicine una all’altra, disponendole su due file, ed appiattiamole con il mattarello.

A questo punto prepariamo la crema, mescolando in una ciotola 500 grammi di ricotta con 80 grammi di zucchero. Dopo di che aggiungiamo la panna ed iniziamo a montare il tutto con delle fruste elettriche.

Una volta finito, aggiungiamo le gocce di cioccolato, rimescoliamo e distribuiamo la crema sulle fette di pandoro. Aiutandoci con la pellicola trasparente, quindi, arrotoliamo il tutto e riponiamo il rotolo in frigorifero per 3 ore. Prima di servire, spalmiamo sulla superficie altra crema ed aggiungiamo una spolverata di cacao.

Un tiramisù un po’ furbetto

Con il pandoro che avanza, si potrebbe anche realizzare un perfetto tiramisù senza savoiardi.

Iniziamo a fare qualche tazza di caffè da inserire in una ciotola per zuccherarle e farle raffreddare.

Dopo di che, montiamo a neve 4 albumi in un recipiente; mentre in un altro montiamo i tuorli insieme allo zucchero, finché non diventeranno spumosi.

Uniamo questi ultimi al mascarpone e mescoliamo il tutto con una spatola, fino ad ottenere un composto omogeneo. Aggiungiamo quindi gli albumi montati e rimescoliamo delicatamente per non farli smontare.

In una pirofila adagiamo delle fette di pandoro tagliate verticalmente e con un pennellino imbeviamole di caffè. Fatto ciò, spalmiamo la crema al mascarpone e rifacciamo un altro strato identico. Una volta finito, riponiamo in frigorifero, coprendo con pellicola trasparente. Prima di servire, spolveriamo del cacao in polvere ed il gioco è fatto.

Questi dolcetti sono davvero uno tira l’altro

Dopo queste due ricette semplici e veloci è il momento di svelare come realizzare dei fantastici tartufini di pandoro ripieni.

Innanzitutto, tagliamo 250 grammi di pandoro a cubetti e tritiamoli all’interno di un mixer fino ad ottenere delle briciole. Una volta finito, amalgamiamole con 200 grammi di mascarpone, aggiungendo del latte in modo tale che l’impasto non sia né troppo morbido né troppo secco.

A questo punto, preleviamo una noce di composto, creiamo delle schiacciatine ed inseriamovi al centro della crema alla nocciola. Richiudiamo e modelliamo fino a creare una polpetta.

Fatto ciò con tutto il resto dell’impasto, possiamo decidere se passare le palline nel cacao amaro, o se immergerle nel cioccolato fuso e lasciarle solidificare in frigorifero.

