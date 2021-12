Le donne hanno tantissime passioni. Abbigliamento, scarpe e borse. Senza dimenticare trucco, capelli e gioielli. In tutti questi ambiti, in genere, si seguono le mode del momento. Ad esempio, lo smalto che sta spopolando tra vip è elegante, audace e glam, e sta bene a 20 come a 60 anni. Per quanto riguarda invece i capelli, romantiche ed eleganti, ecco le acconciature per capelli lunghi e medi facili da realizzare anche da sole.

In questo articolo parleremo di gioielli. O meglio, di accessori.

Affronteremo il discorso in maniera un po’ diversa dal solito. Non parleremo infatti di abbinamenti e tendenze, ma andremo a scoprire una cosa molto curiosa.

Ecco quali sono i gioielli più indicati da indossare e regalare ai vari segni zodiacali

Andremo infatti a vedere quale tipologia di gioiello più si addice ad ogni segno zodiacale. Faremo interessanti scoperte utili per chi deve scegliere quale gioiello indossare ed anche, e soprattutto, per chi vuole fare un regalo importante ma non sa da che parte cominciare.

Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Coraggiose e determinate, le donne Ariete vogliono mostrare la loro forza. Per questo, amano indossare accessori di carattere come i bracciali rigidi, molto “rock”. Perfetto se nei toni caldi, come il rame o il bronzo.

Poiché la parte del corpo collegata al segno del Toro è il collo, parlando di gioielli si pensa subito ad una collana: lunga o corta, di perle o con pietre preziose.

Creative e piene di vita, le gemelline sono alla costante ricerca di novità. Gli accessori sono parte essenziale del loro look. Indossano indistintamente collane, bracciali, anelli e orecchini. Di qualunque tipo, forma e dimensioni. L’importante, per loro, è variare spesso.

Le cancerine amano uno stile sobrio senza troppi fronzoli. Essendo le più romantiche dello zodiaco, ci tengono alla fedina, una volta trovato l’amore della loro vita.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

I nati sotto il segno del Leone amano mettersi in mostra. Niente di meglio quindi che sfoggiare un maxi anello.

Di tutt’altro carattere le Vergini, che indossano gioielli solo nelle occasioni speciali. In quel caso, preferiscono qualcosa di sofisticato e poco chiassoso, come un anello fine, meglio se in oro bianco.

Eleganti e raffinate, le bilancine amano le pietre e non riescono a fare a meno di catenine tempestate di pietre brillanti per illuminare il volto.

La donna dello Scorpione è una gran provocatrice e lo dimostra anche nella scelta dei gioielli. Perfetta per lei una lunga collana con ciondolo che va a finire nella scollatura.

Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Ecco quali sono i gioielli più indicati da indossare e regalare ai vari segni zodiacali. Concludiamo la nostra carrellata con gli ultimi 4 segni.

Molto estroverso, il Sagittario sfoggia sempre look molto originali. Perfetti, quindi, per le donne di questo segno, cavigliere, collane lunghe e braccialetti colorati.

Sobrio e concreto, il Capricorno punta tutto sulla semplicità. Non a caso, il suo gioiello preferito è un classico girocollo. Semplice e sottile, da indossare sempre. Inoltre, predilige i materiali organici come il caucciù.

L’Acquario ama mettersi in mostra. Perfetti quindi i piercing ma anche una particolarissima collana da schiena.

Romantiche sognatrici, le donne del segno dei Pesci ambiscono al solitario da indossare sull’anulare.