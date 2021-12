Ogni volta che arrivano le bollette, sono dolori.

Soprattutto in questo periodo dell’anno, in cui teniamo perennemente accesi i riscaldamenti, accade di ritrovarsi nella buca delle lettere delle spiacevoli sorprese. Il problema è che non possiamo evitare di accendere i riscaldamenti, perché rischieremmo di soffrire il freddo.

Per risparmiare sulle bollette, quindi, l’unica soluzione è cercare di limitare l’uso di alcuni elettrodomestici che abbiamo in casa. Infatti, forse non tutti lo sanno, ma alcuni elettrodomestici continuano a consumare energia anche quando non li stiamo utilizzando.

Nello specifico non si tratta solo del caricabatterie sempre attaccato, ma sono questi gli elettrodomestici che consumano energia anche da spenti. Oltre a questi, però, c’è un insospettabile elettrodomestico nella nostra cucina che potrebbe essere la causa di bollette molto salate. Molti di noi ce l’hanno in cucina e lo usano quotidianamente. Ecco di cosa si tratta.

Altro che lavatrice, chi ci fa spendere di più è questo elettrodomestico a cui nessuno pensa

Gli elettrodomestici, ormai, fanno assolutamente parte della nostra vita. Ci sollevano da tante incombenze e fatiche e ci permettono di guadagnare tempo per dedicarci ad attività più piacevoli.

Il problema è che pochi sanno che è questo l’elettrodomestico che ci fa spendere più soldi in bolletta.

Oltre a questo, però, pochi immaginerebbero che un altro elettrodomestico che potrebbe pesare sulle nostre bollette è il forno a microonde. É pur vero che questo elettrodomestico consuma circa la metà dell’energia consumata da un forno tradizionale.

Il problema, però, è che se è usato in modo errato e non coscienzioso, anche il forno a microonde può far aumentare i costi. Altro che lavatrice, chi ci fa spendere di più è questo elettrodomestico a cui nessuno pensa.

Un elettrodomestico che può riservarci davvero brutte sorprese

Il consumo di un forno a microonde varia in base al modello, alla sua potenza, alle sue funzionalità e al modo di utilizzo. In linea di massima, il consumo di un forno a microonde è di circa 1.100 W di potenza per produrre 700 W di potenza delle microonde. Si tratta, ovviamente, di una media stimata a livello generale, visto che poi ogni elettrodomestico è diverso dagli altri.

Il modo migliore per usarlo risparmiando parecchio denaro

Il forno a microonde è l’ideale per cotture veloci. Se usato, invece, per un tempo prolungato, causerà un grave aumento di energia assorbita sulle nostre bollette.

Per questo è importante usarlo per fasce di tempo limitate. Inoltre, è importante tenerlo sempre pulito, scegliere la funzionalità più idonea alla pietanza e collocarlo distante da altre fonti di calore, per assicurargli una buona aerazione.