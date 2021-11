I jeans sono uno di quei capi intramontabili. Sono quei pantaloni che non passeranno mai di moda, e tutte ne abbiamo almeno un paio nell’armadio.

Tuttavia, si fa presto a dire jeans, ma i modelli che si sono succeduti nel corso degli anni e delle varie stagioni sono decine. Per non dire centinaia. Come più volte abbiamo avuto modo di dire, infatti, le mode si ripetono ciclicamente. Ne stiamo proprio per vedere un caso. Infatti stanno spopolando questi pantaloni anni ’80 perché davvero pratici, comodi e stanno bene a tutte.

I jeans baggy, un pantalone di successo

Per la grande gioia di chi non ha un fisico asciutto e perfetto, sono tornati in auge i jeans larghi e morbidi. Molto ampi, fluidi e super comodi, traggono origine dalle divise extra large e in tessuto denim che indossavano i detenuti in carcere.

Questo tipo di pantaloni sono caratterizzati da vita alta e gamba molto ampia. Ci sono anche alcuni modelli che vanno a stringere un po’ a livello della caviglia.

Il successo dei jeans baggy è abbastanza semplice ed intuitivo: oltre ad essere comodissimi, nascondono qualsiasi tipo di imperfezione: gambe troppo secche, gambe troppo grosse, fondoschiena importante, pancetta, etc.

Cosa volere di più? Per essere trendy nella stagione autunno 2021/ inverno 2022 basterà indossare questi pantaloni. Saremo comode e non ci faremo paranoie su eventuali difetti.

Ma i vantaggi dei jeans baggy non sono ancora finiti. Sono infatti un capo d’abbigliamento molto easy anche dal punto di vista dello stile. Un look semplice e rilassato è proprio l’ideale per indossarli al meglio.

Come abbinare i jeans baggy

Stanno bene praticamente con tutto e li possiamo abbinare in tantissimi modi diversi in base all’occasione. Vediamo qualche esempio di outfit.

Per un look casual sportivo, sono perfetti con una felpa extralarge o un blazer oversize. Ai piedi, comodissime sneakers o anfibi e, per concludere con stile, un bel raccolto “finto spettinato”.

Per andare al lavoro, i jeans a palazzo stanno benissimo con una camicia bianca. Per completare la mise, un cardigan lungo o un blazer maxi, e ai piedi mocassini o scarpe basse stringate.

Varietà di colori

I jeans, per loro natura, dovrebbero essere blu. In realtà, li possiamo trovare anche in molti altri colori e sfumature. Nel caso specifico dei jeans baggy, è abbastanza frequente trovarli in versione délavé.

