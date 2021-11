Le polpette sono una preparazione semplice da portare in tavola nei giorni comuni, ma anche e soprattutto nei giorni festivi. Sono un alimento amato da grandi e piccini, caratterizzate da un gusto succulento e da irresistibile morbidezza.

Le polpette più cucinate ed amate sono le polpette al sugo, una preparazione che le nonne preparavano con amore e gusto per il piacere dei piccoli di casa.

Apprezzatissime per il loro gusto e la loro forma sfiziosa e simpatica ideale per far mangiare la carne e il pesce ai bambini con gusto e senza fatica.

Non pesanti e grasse polpette di carne macinata al sugo ma veloci e leggere polpettine con questa carne magrissima che piaceranno proprio a tutti

Di polpette ne esistono di tante varianti, anche vegetali, un esempio sono queste deliziose polpette di zucchine al forno così facili e gustose da far impazzire anche l’ospite più difficile.

Inoltre qualche piccolo segreto ci permetterà di avere polpette succulente e gustose come quelle degli chef.

Un secondo piatto che può essere servito accompagnato da deliziose e croccanti patate al forno, ma anche con un contorno di verdure. Se invece le realizziamo in forma ridotta, possiamo aggiungere le nostre polpettine anche ad un prelibato primo piatto.

Le polpette sono un piatto davvero delizioso creato con l’utilizzo di alimenti semplici ma saporiti che piacciono anche ai bambini. Realizzarle prevede l’uso di carne macinata, mollica di pane, uova, latte e formaggio. Una preparazione veloce ma in termini nutrizionali un po’ pesantuccia.

Per ovviare a questo comune problema abbiamo pensato di proporre delle leggerissime polpette a base di carne di tacchino.

Polpette di tacchino in pomodoro fresco

Ingredienti:

400 grammi di macinato di tacchino;

60 grammi di albume;

2 cucchiai di latte anche vegetale;

50 grammi di parmigiano (facoltativo);

Sale e pepe, prezzemolo q.b.

Procedimento:

In una ciotola amalgamare tutti gli ingredienti e mescolare. Con l’aiuto delle mani creare delle polpette. Cuocere le polpette o in bianco, in padella con un filo d’olio e l’aggiunta di un goccio di vino bianco, oppure con l’aggiunta di qualche pomodorino fresco da tagliare e scottare in padella.

In alternativa se si preferisce utilizzare del sugo di pomodoro in cui cuocere le polpette e dove fare la scarpetta.

Un piatto ideale da proporre in un regime dietetico in sostituzione del più comune e diffuso petto di pollo grigliato.

Ed ecco come creare un pranzo o una cena velocissimi ma pieni di gusto.