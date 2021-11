Per mantenerci attivi e in buona salute è importante svolgere regolarmente attività fisica. Senza dimenticare che questa va associata ad una alimentazione sana, equilibrata e quanto più possibile varia.

Le possibilità per rimanere attivi e non crogiolarsi nella pigrizia sono tante: dalla corsa agli sport di squadra, dalle uscite in bicicletta ai corsi come GAG e acquagym, il ventaglio di scelte è davvero amplissimo.

Negli scorsi mesi, soprattutto quando i centri sportivi erano obbligati alle chiusure forzate causa pandemia, abbiamo dato tantissimi consigli per potersi allenare a casa. Durante i vari lockdown, l’home fitness era infatti diventata una normale abitudine per molte persone, quasi un divertente diversivo.

Continuiamo allora a dare qualche utile suggerimento in tal senso perché, per vari motivi, non tutti frequentano la palestra. C’è infatti chi proprio non è appassionato e chi, invece, fa fatica ad andarci per problemi di orario.

Oggi vorremmo concentrarci su un mini circuito utilissimo per migliorare pancia e addome, che rappresentano un grande cruccio sia per le donne che per gli uomini. Non dobbiamo infatti dimenticare che anche ai signori maschi fa piacere sfoggiare una bella tartaruga muscolosa.

Pancia piatta e addominali scolpiti da fare invidia grazie a questi esercizi da fare in 15 minuti comodamente anche a casa

Vediamo ora 4 semplici esercizi a corpo libero da eseguire in successione senza pause per 3 giri. Come vedremo a breve, si tratta di esercizi vari, sia statici che dinamici, tutti da eseguire a corpo libero e quindi che possiamo fare ovunque.

Crunch classici

Il circuito inizia con dei classici crunch. Eseguirne una serie da 20 ripetizioni facendo bene attenzione a non commettere i più comuni errori sia di postura che di respirazione.

Plank classico

Mettersi in posizione di plank e mantenere la posizione per 30 secondi. I più allenati possono anche eseguire la versione dinamica, e quindi più intensa dell’esercizio, ossia il cosiddetto military plank.

Leg raises

Sdraiarsi con la pancia rivolta verso l’alto, sollevare le gambe verso il soffitto mantenendole unite e tese, e poi abbassarle fino a sfiorare il pavimento. Ovviamente, durante l’esecuzione, la fascia addominale dev’essere in contrazione massima. Inoltre, la zona lombare della schiena dovrebbe rimanere aderente a terra. Per facilitarsi, potrebbe essere utile mettere le mani sotto i glutei. Infine, mantenere spalle e testa rilassate e non trattenere mai il fiato. Fare 12 ripetizioni consecutive.

Rotazioni laterali

Posizione di partenza sdraiati a pancia in su con le ginocchia piegate, i piedi appoggiati a terra e le braccia aperte verso l’esterno. Mantenendo il busto fermo e la fascia addominale ben contratta, piegare entrambe le gambe prima verso destra e poi verso sinistra. Eseguire 12 ripetizioni per ogni lato.

Com’è facilmente intuibile, si tratta di un circuito completo in quanto tutti gli esercizi vanno a sollecitare tutte le parti dell’addome, anche quella bassa e i laterali.

Ed ecco che così potremo ottenere pancia piatta e addominali scolpiti da fare invidia grazie a questi esercizi da fare in 15 minuti comodamente anche a casa.