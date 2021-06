La moda è un insieme di tendenze che variano nel tempo e nel corso delle stagioni. Riguardo al tartan, ad esempio, molti pensano sia un tessuto invernale, ma è la vera incredibile novità dell’estate che ha già conquistato tutte.

Il tradizionale tessuto scozzese abbandona il suo stile prettamente invernale, vestendo meravigliosi abitini e completi di shorts e blazer. Ecco, quindi, tutti i segreti per indossare al meglio questa fantasia anche durante le calde giornate estive.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Una stoffa tipica del passato cavalca le moda estate 2021

Il tartan aveva già dimostrato di resistere bene nel tempo. Questo design è sempre molto attuale anche a distanza di molti anni dalle sue primissime comparse. Le trame colorate e intrecciate conquistano per la loro sobrietà ed eleganza. Già Kate Middleton rappresenta da anni l’icona di questo stile scegliendo proprio il tartan per moltissimi suoi famosi look.

Con l’estate, però, il tartan diventa colorato ed eccentrico, ma soprattutto fresco e leggero. La moda di quest’estate 2021 consente d’indossare vestiti pratici, in stile scozzese, che sono perfetti specialmente per le calde sere d’estate.

Del tartan molti pensano sia un tessuto invernale ma è la vera incredibile novità dell’estate

L’abbinamento perfetto è l’unione di tartan, occhiali da sole e scarpe comode. L’abbinamento con le sneakers rende il look immediatamente casual ed elegante. Il miglior modo d’indossarlo è vantando un completo di giacca e gonnellino plissettato in fantasia tartan. Si tratta di una rielaborazione del famosissimo “kilt” scozzese, reso più fresco e giovanile. Per impreziosire il look in outfit più formali, invece, suggeriamo di abbinare una camicia in tartan a un pantalone fresco in lurex e alle decolleté.

Altri possibili abbinamenti del tessuto scozzese

Per un outfit da spiaggia consigliamo, invece, di puntare su uno shorts in jeans e lasciare intravedere il bikini sotto la camicia sbottonata. Ai piedi, suggeriamo d’indossare le comode espadrillas o una scarpa telata sempre molto fresca. Per chi vuole stupire, esistono mini-dress in tartan con spalline sottili e molto aderenti sul corpo. In questo modo è impossibile non diventare vere regine di stile.

Per tutte le Lettrici appassionate di moda ecco quali sono i capi del momento su cui puntare durante i vicinissimi saldi.