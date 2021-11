È mattina, apriamo l’armadio e lo osserviamo sconcertate. Poi, arriva la fatidica domanda: cosa mi metto oggi?

Possiamo avere pochi o tanti vestiti, poche o tante scarpe, ma la situazione è sempre la stessa. Il motivo che ci fa andare in crisi è, in realtà, solo uno, cioè come abbinare i vestiti che abbiamo.

La soluzione sta nel sapere in anticipo quali sono gli outfit che ci stanno meglio e tenerli sempre a portata di mano.

Scopriamo insieme 5 look evergreen perfetti a ogni età e cominciamo a sistemare il nostro armadio.

A 20 come a 50 anni essere donne alla moda è facile con questi 5 look evergreen

A ogni età il proprio look, è vero. Ma esistono degli outfit adatti praticamente a tutte che potrebbero salvarci quando siamo bloccate davanti al nostro armadio.

Con capi che non passano mai di moda e che stanno bene insieme, questi 5 look evergreen possono andare bene davvero per tutte le donne. Scopriamoli insieme.

La classica t-shirt bianca è un must have. Possiamo abbinarla a blazer, jeans dal taglio dritto e scarpe col tacco per un outfit sempre alla moda. Per stare più comode, optiamo per sneakers, ballerine o stivaletti; come in questo outfit da sfoggiare che anche gli stilisti consigliano, diciamo sì alla gonna midi. Abbinata a un maglione nella stagione fredda o a una camicia se fa più caldo, questa gonna è perfetta a qualunque età. Per quanto riguarda le scarpe, possiamo scegliere se stringate, mocassini o stivaletti; se preferiamo i pantaloni alla gonna, andiamo sul sicuro con quelli a palazzo, sempre abbinati a un maglione o a una camicia; per le amanti degli anfibi, che non possono mai mancare nella nostra scarpiera, il look perfetto c’è sempre. Abbiniamo anfibi, camicia e jeans e andiamo sul sicuro; per le serate più eleganti, invece, sono sempre validi gli abiti longuette e le camicie fiorite, da abbinare a capi a tinta unita.

Un outfit extra per le amanti dello stile rock

Finora abbiamo suggerito degli outfit adatti a tutti i gusti e a tutte le età. Ora, un consiglio per le donne amanti dello stile rock. Ma attenzione, è valido solo per chi ci si sente a proprio agio.

Per un tocco rock è sufficiente modificare un solo capo del proprio outfit. Aggiungiamo, quindi, una giacca da motociclista oppure indossiamo un paio di pantaloni in pelle e il gioco è fatto. Se ce la sentiamo, possiamo anche scegliere un paio di stivali alla caviglia perfettamente bianchi.

Abbiamo visto che a 20 come a 50 anni essere donne alla moda è facile con questi 5 look evergreen. Passando agli accessori, forse non sappiamo che è tornato di moda in versione glamour questo accessorio praticissimo adatto a tutte le età.

