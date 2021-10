Quando i capi di abbigliamento o accessori tornano di moda è sempre una grande emozione. Infatti, possiamo aprire il nostro armadio e scoprire dei gioielli nascosti che arrivano dal nostro passato. Magari abbiamo cercato di convincere qualcuno di quanto fosse bello quel taglio di pantaloni o quel cappello che usavamo qualche anno fa e che, sicuramente, sarebbe tornato di moda.

Se l’abbiamo fatto anche con questo accessorio, avevamo ragione.

Finalmente torna di moda in versione glamour questo accessorio praticissimo adatto a tutte le età

Arriva dal passato un accessorio a cui forse eravamo già affezionate: la messenger bag, meglio detta “postina”. Questa borsa a tracolla dalla forma a cartella è finalmente tornata di moda e noi ne approfittiamo per riprenderla e non mollarla più.

La “postina” è detta così perché si tratta della portalettere classica, usata dai postini, appunto, perché facile da indossare anche in bicicletta portandosi dietro davvero tutto ciò che serve.

La messenger bag è arrivata in versione glamour anche sulle passerelle di presentazione della collezione Autunno Inverno 2021/2022.

Sempre fedele alla sua forma originaria, anche se ora più ammorbidita, conserva dettagli come le fibbie, ma varia maggiormente nel taglio. Da quella a mezzaluna alla bisaccia rettangolare e alla tracolla più massiccia, c’è una messenger bag per tutti i gusti.

Ciò che non può mancare è la caratteristica tracolla, che può essere anche interscambiabile e rimovibile, di taglio più neutro o ricca di dettagli.

Per quanto riguarda il materiale delle borse messenger, oltre che di classico cuoio, possiamo trovarne fatte di nylon, cammello o pelle scamosciata.

Come indossare la messenger bag

La cara postina va indossata semplicemente a tracolla, il che ci permette di avere una grande libertà di movimento e comodità per ogni occasione e ad ogni età. A una festa o in ufficio, la messenger bag è capace di rendere speciale ogni occasione. Senza contare che può essere usata anche durante un viaggio o per lunghe camminate, perché è funzionale sia per evitare di perderla sia per portare tutto il necessario con noi.

Possiamo anche abbinarla a un cappotto o a una dolcevita. Per esempio, ecco l’outfit da sfoggiare che anche gli stilisti consigliano perché è semplice, elegante e adatto ad ogni occasione. Qui troviamo un’idea di abbinamento per una messenger bag in pelle, che dà un tocco vintage al nostro outfit.

Finalmente torna di moda in versione glamour questo accessorio praticissimo adatto a tutte le età. Ora siamo pronte a ripescarlo dall’armadio o, se ancora non ce l’abbiamo, a rimediare subito per aggiungere un tocco di stile al nostro outfit autunnale.