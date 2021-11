Eleganti e ricercati, i tailleur si indossano in ufficio o per serate speciali dal tocco sofisticato. Le stelle di Hollywood puntano sul classico modello blu, che sembra uscito dal guardaroba di lui, o su colori sgargianti, pastello e con effetto “safari”. Oggi proporremo alle Lettrici cinque idee di outfit con tailleur di tendenza per imitare le star di cinema e TV.

Vittoria Puccini è stata vista in diversi appuntamenti mondani con indosso un modello di tailleur blu. A partire dal blazer, color blu notte, con tasche a passa sui fianchi, passando per la camicia in popeline di cotone rosa. I pantaloni sono a vita alta con pinces, tenuti con cintura in ecopelle e fibbia a forma di logo in acciaio. Ai piedi, décolleté in suède nere e tacco a spillo.

Eleganti come le stelle di Hollywood

Julianne Moore è un’altra icona di stile intramontabile. Lei ha scelto un modello rosa, doppiopetto, con bottoni metallici e tasche a filetto. Da portare su top in raso con spalline sottili e pantaloni abbinati, ampi con pieghe e tasche laterali. La borsa a mano in pelle coloro cuoio, intramontabile, si abbina a delle eleganti scarpe in suède e tacco a spillo.

Il look scelto da Lily James ha invece un’idea più “effetto safari”. La giacca monobottone elasticizzata chiara va su una blusa in satin stampato a pois color terra. I pantaloni sono in gabardine di cotone elasticizzato su tronchetti in ecopelle dalla punta sfilata e tacco basso. Abbinate una cintura in ecopelle color cuoio e una clutch in similpelle beige.

Olivia Wilde ha optato, invece, per un tailleur azzurro pastello, con giacca monopetto e pantaloni a palazzo. La camicia è in satin bianco con bottoni in madreperla, mentre per le scarpe l’abbinamento perfetto sono un paio eleganti bianche in ecopelle con cinturino alla caviglia. A spezzare e dare tono la borsa, una pochette rossa con catena in metallo chiaro dorato.

Infine, Jessica Alba ha scelto un colore verde bottiglia, molto in voga in questo periodo. Il blazer è a collo a scialle e tasche, mentre i pantaloni sono a vita alta con spacchetto sul fondo per far intravedere le décolleté in pelle con punta di metallo. La blusa in georgette bianca viene impreziosita da una collana in argento con croce di zirconi. Tutti i look possono essere impreziositi con un bell’orologio, anche in un metallo lucido come l’acciaio, magari arricchito da luminosi cristalli Swarowski.

