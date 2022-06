Il sogno di moltissime persone è quello di lavorare nel settore pubblico. E dopo molti anni di stallo e assunzioni bloccate il momento sembra davvero quello giusto. Il PNNR, piano del Governo per la ripartenza economica post-pandemia, sta mettendo in campo moltissime risorse per rinforzare gli organici degli enti pubblici. In questo quadro hanno appena annunciato un concorso pubblico che mette in palio 85 nuovi posti di lavoro al MIUR. Posti che riguardano docenti e amministrativi in quasi tutte le regioni italiane. Proviamo a capire quali sono le figure ricercate e le modalità per presentare la candidatura.

Le figure ricercate dal MIUR

Il mondo dell’istruzione e della ricerca è in una fase di profonda evoluzione e rinnovamento. In quest’ottica rientra il piano di 2.600 nuove assunzioni per diplomati, laureati e personale amministrativo annunciato pochi giorni fa.

A stretto giro arriva anche un’altra importante novità. Ovvero un bando di concorso pubblico per 85 nuovi docenti e addetti all’amministrazione che il MIUR impiegherà per supportare le scuole nell’attuazione del PNNR.

I nuovi assunti saranno dislocati tra la sede ministeriale di Roma e i vari uffici MIUR regionali. Per loro è previsto un accordo di 4 anni che partirà dal 2022-2023 e si concluderà nel 2025-2026. Nello specifico il compito di queste nuove figure sarà quello di coadiuvare le istituzioni scolastiche nel tradurre in misure concrete i fondi PNNR stanziati dall’UE. Il tutto facendo da tramite tra uffici territoriali e amministrazione centrale.

85 nuovi posti di lavoro al MIUR per laureati e amministrativi in questo nuovo e prestigioso concorso pubblico

I nuovi assunti verranno poi ripartiti tra gli uffici di Roma del MIUR e i vari uffici scolastici regionali. Nella Capitale ci sarà spazio per 35 nuovi docenti e 14 amministrativi. In ogni sede periferica territoriale verranno inseriti un docente e un amministrativo.

Tutte le informazioni sui titoli richiesti e sulle modalità di selezione sono disponibili sulla pagina web del Ministero. La candidatura dovrà essere inviata online al massimo entro le ore 12 del prossimo 4 luglio 2022.

Saranno 3 i passaggi di valutazione per chi si candida alle due posizioni aperte. Il primo è l’approfondimento dei titoli ottenuti. Il secondo sarà l’analisi delle esperienze accumulate negli anni precedenti. L’ultimo sarà un colloquio online incentrato sugli aspetti tecnici e motivazionali espressi nel bando di concorso.

