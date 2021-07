Super fresco e comodo, perfetto sia al mare che in città e ottimo per nascondere qualche chiletto di troppo. Stiamo parlando del lino ed è veramente impossibile resistere a questo tessuto estivo che sta spopolando tra le donne di ogni età. Il motivo è semplice: il lino è un tessuto versatile che richiama le colorazioni tenui della natura, oggi sono molto di tendenza. Le Esperte di Moda e Beauty di ProiezionidiBorsa vogliono svelare i migliori segreti per indossarlo e abbinarlo alla perfezione.

Piccoli segreti per indossare il lino e valorizzare le forme del corpo alla perfezione

Le regole fondamentali di questo capo sono essenzialmente due. Innanzitutto si tratta di un tessuto fermo e poco elastico, che difficilmente tenderà a cedere. Per questo motivo è preferibile scegliere abiti e capi della taglia giusta o anche leggermente oversize. Il rischio è altrimenti quello di fasciare eccessivamente il corpo e sottolineare piccoli difetti e inestetismi.

La seconda regola è che bisogna accettare che il lino tende a stropicciarsi con facilità. Inutile tentare di tenerlo perfettamente stirato. È preferibile anzi mettere in conto questa caratteristica e portarla con assoluta disinvoltura.

Per chi possiede qualche rotondità sulla zona di braccia o gambe suggeriamo di puntare sulle bluse oversize o sui pantaloni morbidi a palazzo e scivolati.

Ma il lino è ottimo per tantissimi altri motivi. Innanzitutto è freschissimo e super versatile da abbinare. Degli shorts leggermente ampi e comodi sono bellissimi se abbinati a una ciabattina a fascia, una camicia bianca e una borsa in paglia. Si tratta di un perfetto look da spiaggia, ma anche di un impeccabile outfit per le serate estive sul lungomare.

Suggeriamo di puntare su modelli a farfalla come questo e a vita rigorosamente alta. Oltre che a sfinare la figura questi pantaloncini sono perfetti anche per guadagnare qualche centimetro in più di altezza.

E che dire della meraviglia dei maxi-abiti in lino? Sia nei modelli chemisier che in abiti ampi il lino è sempre sinonimo di raffinatezza anche in look più casual. Ovviamente basterà osare con gli accessori per un outfit davvero vincente e che renderà impossibile passare inosservate!