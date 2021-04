La creatività è l’elemento che fa la differenza praticamente in ogni cosa. Un po’ di fantasia e veramente pochissima manualità consentono di migliorare l’aspetto di vari oggetti della casa. La Redazione di ProiezionidiBorsa vuole rivelare un semplicissimo trucco per impreziosire un complemento d’arredo molto impiegato su mobili e tavola. Quindi ecco svelato che incantevole effetto produce passare un matterello su una semplice candela dritta o troppo povera.

Una nuova forma e un incredibile aspetto

Le candele dritte e semplici sono le più economiche e versatili. È anche vero però che il loro aspetto non aggiunge chissà quale dettaglio alla tavola. Ma esiste un modo per impreziosire nella forma e nell’aspetto anche le candele più insignificanti. Per farlo non occorrerà altro che dell’acqua calda e questo comune oggetto di cucina. Allora ecco svelato che incantevole effetto produce passare un matterello su una semplice candela dritta.

Come procedere

Basterà scaldare dell’acqua sul fuoco per qualche minuto. La temperatura non deve essere troppo calda e neanche troppo fredda. Bisognerà riscaldare l’acqua per 3 o 4 minuti e versarla in un contenitore sufficientemente grande da coprire almeno ¾ della lunghezza delle candele da impreziosire.

Inserire quindi le candele all’interno e attendere 10 o 15 minuti. La candela deve cioè diventare perfettamente duttile e lavorabile. A questo punto è possibile passare sopra il matterello per appiattirla leggermente.

Basterà afferrare le due estremità superiore e inferiore e girare in versi opposti. La candela assumerà una caratteristica forma a elica. Il suo aspetto ricorderà quello delle candele più ricercate e particolari. Ma ecco subito altri modi d’impreziosirla.

Piccole decorazioni

Consigliamo anche di reimpiegare le vecchie candele esauste in questo modo. Basterà scaldarle per scioglierne completamente il contenuto. Versare qualche goccia di cera sopra la candela appena decorata.

Ovviamente bisognerà scegliere un colore diverso per far notare queste caratteristiche macchie. In alternativa suggeriamo d’inciderle leggermente con un coltello per tutta la lunghezza e in modo regolare.

Bisognerà capovolgerle e praticare alcuni tagli profondi pochi millimetri per l’intera superficie. Anche questo trasformerà una semplice e noiosa candela dritta in un centrotavola perfetto da accostare a fiori freschi. Per altre idee di centrotavola con materiale da riciclo suggeriamo questi altri procedimenti.