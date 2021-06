È uno dei doni più famosi di sempre. Il Vangelo narra che siano stati i Re Magi a donare tra le altre cose proprio la mirra per la nascita di Gesù. La mirra è una resina dal profumo ambrato e speziato, perfetta da impiegare come incenso. Certamente molti la utilizzano per profumare casa ma il suo olio ha incredibili proprietà sulla mente e straordinari effetti su pelle e capelli. Qualche goccia di questo olio ha anche importanti benefici anche in termini di aromaterapia.

Che cos’è l’olio essenziale di mirra e come utilizzarlo

L’olio essenziale di mirra è un olio dall’aroma intenso e dal profumo balsamico. Basta versarne davvero una o due gocce in un comune profumatore d’ambiente per godere di tanti benefici su corpo e mente. Non solo quest’olio migliora la respirazione specialmente in caso di tosse e mal di gola, ma sembrerebbe avere influssi anche sui due emisferi cerebrali. L’olio placherebbe gli stati di confusione e sarebbe rinforzante ed equilibrante. Questo perché esso appartiene alle note di base, che hanno il potere di riportare la mente ai bisogni primari.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Molti la utilizzano per profumare casa ma il suo olio ha incredibili proprietà sulla mente e straordinari effetti su pelle e capelli

Utilizzare la mirra solo come profumatore è quindi assai riduttivo. Il suo olio essenziale serve a mostrare una pelle molto più giovani all’aspetto. Esso infatti stimolerebbe il ricambio cellulare e pare avere proprietà elasticizzanti per la pelle. In abbinamento all’olio di lavanda sembra migliorare notevolmente acne e brufoli del viso. Non sembra per ora avere controindicazioni ma è comunque sconsigliato in situazioni di gravidanza. Però dopo il parto quest’olio migliorerebbe il tessuto addominale oltre ad avere i benefici già prima elencati sullo spirito. Per i capelli invece l’olio di mirra è nutriente, idratante e rivitalizzante. Basta semplicemente aggiungerne qualche goccia al comune shampoo per ottenere capelli visibilmente sani e belli.

L’importanza degli oli essenziali

Recenti studi sembrano voler dimostrare anche il suo potere cicatrizzante per le ferite. Ma bisognerà attendere per una loro conferma. Per il momento quest’olio è antiossidante e benefico per corpo e mente. Gli effetti sono benefici al pari dell’olio di salvia che molti non conoscono e a cui la Redazione dedica questo altro articolo.