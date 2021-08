In estate può accadere che i nostri piedi si screpolino maggiormente. Il tipo di calzature che indossiamo influisce molto. Le scarpe aperte indossate in estate, infatti, espongono maggiorente il piede e la pelle agli agenti esterni rendendola più secca. Le cause della poca idratazione della cute possono essere anche altre. Le ore trascorse in spiaggia camminando sulla sabbia, per esempio, rendono la pelle dei piedi dura e più scura. Sicuramente la mancanza di una cura e di un’attenzione adeguata potrebbe influire aggravando il problema. Le screpolature infatti potrebbero trasformarsi in vere e proprie crepe della pelle, aumentando il rischio di infezioni. Vediamo allora i 3 rimedi naturali della nonna per piedi morbidi che non si spellano più in estate, per una cura quotidiana ed efficace.

I calli non sempre sono un male

La pelle della pianta del piede è in genere spessa, elastica, morbida e forte, in grado di proteggerti dallo stress quotidiano del camminare. La pressione e l’attrito che esercitiamo ogni giorno sulla pianta del piede, infatti causano pelle secca e facilitano la formazione di calli. Secondo uno studio citato in un editoriale sulla prestigiosa rivista Nature (Holowka NB et al, 2019) i calli preservano la sensibilità del piede. La loro durezza, infatti, consente di trasmettere gli stimoli meccanici dal suolo agli strati profondi della pelle in cui si trovano i principali meccanocettori. Sebbene però i calli offrano protezione, non soltanto sono antiestetici in estate, ma possono far male. A lungo andare, camminando, la pelle potrebbe rompersi e sanguinare. Le ferite aperte ai piedi potrebbero portare a infezioni.

I 3 rimedi naturali della nonna per piedi morbidi che non si spellano più in estate

Vediamo allora come prenderci cura quotidianamente dei nostri piedi, per una pelle sana, seguendo i 3 consigli della nonna:

immergere per 20 minuti i piedi in una bacinella piena d’acqua calda, con 1 bicchiere di aceto di mele e del sale grosso;

avvolgere i talloni e i calli con foglie di tè e lasciare riposare per circa un’ora per almeno 10 giorni;

immergere della mollica di pane in aceto di mele e collocarlo sulle parti interessate e lasciare agire tutta la notte, indossando dei calzini.

In caso di pelle screpolata dolorosa e crepe nella pelle, è consigliabile consultare un medico. Nel frattempo, non trascuriamo di curare la nostra pelle e mantenere i nostri piedi sani.