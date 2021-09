Spesso tendiamo a credere che sia impossibile avere un fisico tonico e sano senza l’aiuto di pesi e macchinari. Stessa convinzione è legata alle disponibilità di tempo, la cui mancanza apparente, alla fine, diventa solo una giustificazione. Infatti, molti pensano siano indispensabili sessioni di allenamento di ore per ottenere risultati soddisfacenti. In realtà, quello che veramente serve, è sì l’esercizio fisico ma combinato con una buona alimentazione. Cominciando ad eliminare grassi e cibo spazzatura, magari approfondendo qualche trucco in cucina, e con costanza giornaliera potremmo ottenere in breve tempo ottimi risultati. Potremmo scoprire qualcosa in più imparando che non olio, burro e grassi ma questo segreto degli chef rende la pasta sempre cremosissima. Allo stesso modo, continuando nella lettura, scopriremo che non servono pesi e macchinari ma questi divertenti esercizi per pancia piatta e addominali di ferro.

Quali esercizi e per quanto tempo

Con circa 15 minuti al giorno potremo mantenere tonico il corpo e sviluppare la muscolatura soprattutto della zona addominale, senza attrezzi. Cominciamo con qualche esercizio di respirazione e riscaldamento respirando e inspirando, tenendo in controllo gli addominali. Facciamo grandi respiri alzando le braccia al cielo per poi toccare, o provarci, la punta dei piedi con le mani. In seguito, assumiamo la posizione di plank (quella delle flessioni) e in modo alternato solleveremo le gambe prima portandole al petto e poi sopra di noi. Durante questo esercizio sentiremo bruciare un po’ gli addominali, ma non preoccupiamoci: tutta salute.

Non servono pesi e macchinari ma questi divertenti esercizi per pancia piatta e addominali di ferro

Ora che ci siamo scaldati possiamo procedere con il primo vero esercizio. Ci metteremo seduti con il busto eretto e con le gambe sollevate. Mettendo le mani dietro la testa, ruoteremo le braccia toccando con i gomiti, in modo alternato, le ginocchia. Ripetiamo questo esercizio per 15 volte per lato. Proseguiamo mettendoci schiena a terra e gambe in aria. L’esercizio consiste nel mantenere la schiena a terra e avvicinando e allontanando verso di sé le gambe, sempre tenendo in tensione gli addominali.

15 ripetizioni per 3 volte

Continuiamo mantenendo la stessa posizione schiena a terra e gambe alzate ma, in questo caso, le distenderemo completamente. Alternando lasceremo cadere le gambe ma senza farle toccare in terra, per poi farle tornare alla posizione originale. In ultimo, distendiamoci su un fianco e, anche qui, in modo alternato, alziamo ed abbassiamo le gambe.

In appena pochi minuti abbiamo fatto lavorare addominali bassi, alti e laterali. Il consiglio è quello di ripetere il circuito 3 volte con 15 ripetizioni per ogni esercizio.