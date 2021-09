Per molte persone ormai le vacanze sono finite e si è ritornati al lavoro e a scuola. In moltissimi, però, non sono intenzionati a rinunciare agli ultimi giorni d’estate e vogliono organizzare dei weekend al mare.

Se viviamo in Italia siamo fortunatissimi, perché ovunque viviamo nella Penisola siamo relativamente vicini al mare e possiamo raggiungere località balneari in poche ore. Oggi vogliamo segnalare una meta marittima molto prestigiosa: romantica e sensuale, è questa l’isola perfetta per una fuga d’amore a settembre. Vediamo di che si tratta.

Un mondo antico ricco di storia e di cultura

Se siamo alla ricerca di un’isola ricca di spiagge bianchissime, vita sociale di alto livello e attività culturali interessanti, troviamo la meta che fa per noi in Veneto. L’isola di cui vogliamo parlare oggi, infatti, si trova proprio nella Laguna Veneta ed è il Lido di Venezia.

Famosissima per il Festival del Cinema che ogni anno vi ha luogo, quest’isola è diventata così amata dai vip proprio per le sue bellezze paesaggistiche e la sua offerta culturale di livello.

A pochi minuti di vaporetto da Venezia, il Lido è una striscia di terra lunga pochi chilometri. La parte interna dell’isola volge verso Venezia e la Laguna, mentre la parte esterna è rivolta al mare. Per questo motivo le spiagge orientali sono perfettamente balneabili, hanno un’acqua calda e sabbia cristallina. All’estremità Nord dell’isola troviamo il celebre lido degli Alberoni. Questa spiaggia si trova in una riserva naturale in cui la natura è lussureggiante ed è possibile avvistare animali selvatici.

Romantica e sensuale, è questa l’isola perfetta per una fuga d’amore a settembre

Oltre alle spiagge mozzafiato, il Lido ospita alcuni tra i più lussuosi hotel italiani. Più celebre tra tutti l’hotel Excelsior, antico e prestigioso è già stato set di film e romanzi celebri.

Inutile dire che il Lido offre il meglio dei servizi per chi voglia una vacanza di lusso: ristoranti di altissimo livello in cui è possibile mangiare pesce freschissimo. Altro luogo misterioso e interessantissimo è il Cimitero Ebraico, uno dei più belli del Mondo nel suo genere.

Se decidiamo di trascorrere qualche giorno al Lido a settembre sarà un’ottima scelta. Il fermento che il Festival del Cinema si porta dietro rende l’isola il posto giusto per chi ami le atmosfere mondane e la cultura internazionale.

Quest’isola gode di una magia unica al Mondo che le permette di essere romantica e mistica allo stesso tempo, mondana ma spirituale.

